Toyota Gazoo Racing'den yeni yarış aracı: GR010 Hybrid - Son Dakika

Toyota Gazoo Racing, 2021 FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda (WEC) yarışacak tamamen yeni GR010 Hybrid Le Mans hiper yarış aracını tanıttı.

Son yarışta dünya şampiyonu olan ve üç kez Le Mans kazanan Toyota, yakında çıkacak hiper yol otomobilinin yarış versiyonuyla birlikte yeni rakiplere karşı unvanını korumak için mücadele edecek.

Yeni GR010 Hybrid prototip yarış aracı, takımın Almanya Köln'deki merkezindeki mühendisler ve Japonya'da Higashi-Fuji'deki hibrit motor uzmanlarının işbirliğiyle 18 ay boyunca geliştirildi.

Yarış aracı, arka tekerleklere güç veren 680 HP'lik 3.5 litre V6 çift turbo ve ön tekerleklere güç veren 272 HP'lik elektrikli motora sahip. Kurallar gereği toplam gücü 680 HP ile sınırlandırılan GR010 Hybrid'in elektronikleri, elde edilen hibrit gücüne göre benzinli motorun gücünü ayarlıyor.

Yeni adrenalin makinası, ilk kez 2020 Le Mans 24 Saat'te gösteri sürüşü yapan ve geliştirme aşamasında olan GR Super Sport hiper otomobilden ilham alıyor. Toyota Gazoo Racing için bu yeni dönemi vurgulamak adına yarış aracı ve yol otomobili arasındaki güçlü bağı gösteren ikonik GR logolarını kullanıyor.

Şampiyon kadro korundu

WEC'de 9. sezonuna girecek olan takım, 2019-2020 sezonunda Le Mans ve dünya şampiyonluğu başarıları getiren aynı kadroyla yarışacak. Son şampiyonlar Mike Conway, Kamui Kobayashi ve José María López 7 numaralı GR010 Hybrid'i kullanacaklar. 8 numaralı araçta ise Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima ve Brendon Hartley yarışacak. Nyck de Vries test ve yedek pilotluk görevlerine devam edecek. Pilotlar şimdiden GR010 Hybrid'in yoğun geliştirme programlarına başladılar ve yeni kurallara adapte olmak adına altı günlük test programı gerçekleştirdiler.

Şampiyonada yeni kurallar var

WEC'de maliyeti düşürme hedefleri kapsamında yeni araç, yerini aldığı TS050 Hybrid'e göre 162 kg daha ağır ve yüzde 32 oranında daha az güce sahip olacak. Le Mans tur zamanının yaklaşık 10 saniye daha yavaş olması bekleniyor. Bununla birlikte aracın ölçüleri 250 mm daha uzun, 100 mm daha geniş ve 100 mm daha yüksek olarak tasarlandı.

Gelişmiş aerodinamilere sahip yeni yarış aracı, Hesaplamalı Akışkanlıklar Dinamiği yazılımı ve rüzgar tüneli testleriyle geliştirildi ve yeni teknik kurallar gereği sadece bir ayarlanabilir aerodinamik unsurla birlikte tek bir homologe gövde paketi kullanılabilecek. Bu da GR010 Hybrid'in tüm pistlerde aerodinamik karakteristiği değiştirebilen ayarlanabilir arka kanadın dışında aynı gövde paketiyle yarışması anlamına geliyor.

WEC'in en üst kategorisinde ve Le Mans'da ilk kez denge performans kuralı uygulanacak. Bu kurallara göre yarıştan yarışa her yarış aracının performansı, enerji kullanımı ve ağırlığı değiştirilerek Le Mans hiper araçlarının eşit performansta yarışması hedefleniyor.

2021 sezonu ise 19 Mart'ta Sebring 1000 Mil yarışı ile başlayacak ve ardından 1 Mayıs'ta Spa-Francorchamps 6 Saat yarışı gerçekleştirilecek. Sezonun zirve yarışı olan Le Mans 24 Saat ise 12-13 Haziran'da koşulacak. 1992'den bu yana ilk Dünya Dayanıklılık Şampiyonası yarışına ev sahipliği yapacak Monza yarışı ise 18 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Ardından onu 26 Eylül'de Fuji Speedway ve 20 Kasım'da Bahreyn yarışları takip edecek.