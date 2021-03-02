Toyota Gazoo Racing Finlandiya'dan lider ayrıldı - Son Dakika

Toyota Gazoo Racing Finlandiya'dan lider ayrıldı

02.03.2021 21:36
Toyota Gazoo Racing Finlandiya'dan lider ayrıldı, System.String[]

Toyota Gazoo Racing, FIA Dünya Ralli Şampiyonası’nın ikinci yarışında kar ve buzla kaplı etaplardan oluşan Finlandiya Arctic Rallisi’nde mücadele etti.

Toyota Gazoo Racing, FIA Dünya Ralli Şampiyonası'nın ikinci yarışında kar ve buzla kaplı etaplardan oluşan Finlandiya Arctic Rallisi'nde mücadele etti.

Takımın genç pilotu Uçan Finli Kalle Rovanperä, yarışı ikinci sırada tamamlayarak WRC Pilotlar Şampiyonası'na liderlik eden en genç sürücü unvanını elde etti.

Kendi evindeki yarışta başarılı bir performans ortaya koyan Rovanperä, aynı zamanda Yaris WRC ile rallinin sonundaki Güç Etabı'nda da en hızlı zamanı elde ederek ekstra puanlar kazandı.

20 yaşındaki Rovanperä ve Co-pilotu Jonne Halttunen, rallinin başından sonuna kadar tempoyu belirleyen isimlerden biri oldu ve ralliyi liderden sadece 17.5 saniye fark ile ikinci bitirdi. Böylece Rovanperä, WRC kariyerinin en iyi sonucunu elde etti.

Toyota Gazoo Racing ralli takımından Elfyn Evans da ralliyi beşinci sırada tamamlarken, takım arkadaşı Sébastien Ogier yaşadığı sorunların ardından klasmanda 20. sırayı aldı. Güç Etabı'nda ise dezavantajlı yol pozisyonuna karşın 1 puan kazanmayı başardı.

Bu sonuçlarla birlikte Kalle Rovanperä Pilotlar Şampiyonası'nda liderliği alırken, Toyota ise Markalar Şampiyonası'nda liderliğini sürdürdü.

TGR WRC Challenge Programı pilotu Takamoto Katsuta, son etapta altıncı sırayı alarak Monte Carlo'daki gibi bir kez daha kariyerinin en iyi sonucunu elde etti.

Finlandiya Arctic Rallisi'ni değerlendiren takım kaptanı Jari-Matti Latvala, Rovanperä'nın yüksek performansının altını çizerken, "Hala iki şampiyonaya da liderlik ediyoruz. Bu durumdan memnun olmalıyız ama elbette daha fazlasını istiyorduk. Takımın kendi evindeki rallisi olduğundan dolayı burada kazanmayı hedefliyorduk." diye konuştu.

WRC'nin yeni lideri Kalle Rovanperä ise ikinci sırayı almasından dolayı oldukça memnun olduğunu ifade ederek, "Son derece zor bir hafta sonu oldu. Gerçekten çok zorladık ve her zaman optimum tempomuzda değildik ama sürekli olarak mücadelenin içerisinde yer aldık. Güç Etabı'nda da sahip olduğumuz herşeyi ortaya koyduk ve buradan gerçekten iyi puanlar aldık. Şampiyonaya ilk kez liderlik etmek ve bu pozisyonda olmak gerçekten güzel. Sonraki yarış benim için farklı olacak, artık tempomuzu korumamız ve istikrarlı olmamız gerek" dedi.

2021 WRC sezonunda üçüncü ayak, takvimde bir başka tamamen yeni yarış olan Hırvatistan Rallisi olacak. 22-25 Nisan tarihlerindeki ralli, başkent Zagreb'in etrafındaki asfalt etaplarda gerçekleştirilecek.

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Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil Toyota Gazoo Racing Finlandiya'dan lider ayrıldı - Son Dakika


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