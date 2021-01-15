Toyota Gazoo Racing GR010 Hybrid hiper yarış aracını tanıttı - Son Dakika

Toyota Gazoo Racing GR010 Hybrid hiper yarış aracını tanıttı

15.01.2021 15:11
Toyota Gazoo Racing GR010 Hybrid hiper yarış aracını tanıttı, System.String[]

Toyota Gazoo Racing, 2021 FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda (WEC) yarışacak tamamen yeni GR010 Hybrid hiper yarış aracını tanıtarak dayanıklılık yarışlarında yeni bir dönemi başlattı.

Toyota Gazoo Racing, 2021 FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda (WEC) yarışacak tamamen yeni GR010 Hybrid hiper yarış aracını tanıtarak dayanıklılık yarışlarında yeni bir dönemi başlattı.

Toyota açıklamasına göre, son yarışta Dünya Şampiyonu olan ve üç kez Le Mans kazanan Toyota, yakında çıkacak hiper yol otomobilinin yarış versiyonuyla yeni rakiplere karşı unvanını korumak için mücadele edecek.

Yeni GR010 Hybrid prototip yarış aracı, takımın Almanya Köln'deki merkezindeki mühendisler ve Japonya'da Higashi-Fuji'deki hibrit motor uzmanlarının iş birliğiyle 18 ay boyunca geliştirildi.

Açıklamaya göre, GR010 Hybrid yarış aracı, arka tekerleklere güç veren 680 HP'lik (beygir gücü) 3,5 litre V6 çift turbo ve ön tekerleklere güç veren 272 HP'lik elektrikli motora sahip. Kurallar gereği toplam gücü 680 HP ile sınırlandırılan GR010 Hybrid'in sofistike elektronikleri, elde edilen hibrit gücüne göre benzinli motorun gücünü ayarlıyor.

Tasarımıyla öne çıkan söz konusu yarış aracı, ilk kez 2020 Le Mans 24 Saat'te gösteri sürüşü yaptı ve geliştirme aşamasında olan GR Super Sport hiper otomobilden ilham aldı. Toyota Gazoo Racing için bu yeni dönemi vurgulamak adına yarış aracı ve yol otomobili arasındaki güçlü bağı gösteren ikonik GR logolarını kullanıyor.

Şampiyon kadro korundu

Açıklamaya göre, WEC'de 9'uncu sezonuna girecek olan Toyota Gazoo Racing, 2019-2020 sezonunda Le Mans ve Dünya Şampiyonluğu başarıları getiren aynı kadroyla yarışacak. Son Dünya Şampiyonları Mike Conway, Kamui Kobayashi ve Jose María Lopez 7 numaralı GR010 Hybrid'i kullanacak. 8 numaralı araçta ise Sebastien Buemi, Kazuki Nakajima ve Brendon Hartley yarışacak. Nyck de Vries test ve yedek pilotluk görevlerine devam edecek. Pilotlar şimdiden GR010 Hybrid'in yoğun geliştirme programlarına başladılar ve yeni kurallara adapte olmak adına altı günlük test programı gerçekleştirdiler.

WEC'de maliyeti düşürme hedefleri kapsamında yeni GR010 Hybrid, yerini aldığı TS050 Hybrid'e göre 162 kilogram daha ağır ve yüzde 32 daha az güce sahip olacak. Le Mans tur zamanının yaklaşık 10 saniye daha yavaş olması bekleniyor. Bununla birlikte aracın ölçüleri 250 milimetre (mm) daha uzun, 100 mm daha geniş ve 100 mm daha yüksek olarak tasarlandı.

Şampiyonda yeni kurallar

Ayrıca açıklamadaki detaylara göre, WEC'in en üst kategorisinde ve Le Mans'da ilk kez denge performans kuralı uygulanacak. Bu kurallara göre yarıştan yarışa her yarış aracının performansı, enerji kullanımı ve ağırlığı değiştirilerek Le Mans hiper araçlarının eşit performansta yarışması hedefleniyor.

2021 sezonu ise 19 Mart'ta Sebring "1000 Mil" yarışı ile başlayacak ve ardından 1 Mayıs'ta Spa-Francorchamps "6 Saat" yarışı gerçekleştirilecek. Sezonun zirve yarışı olan Le Mans 24 Saat ise 12-13 Haziran'da koşulacak. 1992'den bu yana ilk Dünya Dayanıklılık Şampiyonası yarışına ev sahipliği yapacak Monza yarışı ise 18 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Bunu 26 Eylül'de Fuji Speedway ve 20 Kasım'da Bahreyn yarışları takip edecek.

Almanya, Japonya, Le Mans, TOYOTA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Toyota Gazoo Racing GR010 Hybrid hiper yarış aracını tanıttı - Son Dakika


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