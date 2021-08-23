Toyota Gazoo Racing, Le Mans'ta üst üste dördüncü zaferini aldı

Toyota Gazoo Racing, Le Mans 24 Saat yarışını bir kez daha kazanarak tarihi bir başarıya imza attı. ???????

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, La Sarthe Pisti'ndeki heyecan verici mücadelede Toyota'nın GR010 HYBRID aracı, yarışı ilk sırada tamamlayarak galibiyete imza attı. Toyota Gazoo Racing takımında 7 numaralı araçla yarışan Mike Conway, Kamui Kobayashi ve Jose Maria Lopez, Le Mans 24 Saat'i kazanan isimler oldu. Dünya şampiyonları, yarışa polden başladı ve 371 turu tamamlayarak yarışın büyük bir bölümüne liderlik etti.

Geçen yılın kazananları Sebastien Buemi, Kazuki Nakajima ve Brendon Hartley de 8 numaralı araçta takım adına "kusursuz" bir sonuç elde ederek yarışı ikinci sırada tamamladı.

Efsanevi yarışı dördüncü kez üst üste TOYOTA Gazoo Racing alırken, aynı zamanda hiper araçla kazanan ilk takım unvanını da aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toyota Başkanı Akio Toyoda, yarışın ardından tüm pilotları tebrik ederek, dayanıklılık yarışlarında verdikleri ciddi mücadelenin teknolojik gelişimi hızlandırdığını aktardı.

Takım Başkanı Hisatake Murata ise bu çok zorlu yarışın gerçek bir takım galibiyeti olduğunu belirterek, "Gerçek bir takım eforu sergilendi. Hiçbir zaman pes etmedik ve tüm takım, galibiyeti elde etmek için çabaladı. Bu başarıya dahil olan herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

2021 WEC sezonunda bir sonraki yarış, 30 Ekim'de Bahreyn'de gerçekleştirilecek. Son yarış ise yine Bahreyn'de 6 Kasım'da yapılacak.