Toyota Gazoo Racing, Meksika Rallisi'nde birinci oldu - Son Dakika
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Toyota Gazoo Racing, Meksika Rallisi'nde birinci oldu

6 saat önce

Toyota Gazoo Racing, takvimin üçüncü yarışı olan Meksika Rallisi'nde de birinciliğe uzandı.

Toyota Gazoo Racing, Meksika Rallisi'nde birinci oldu, System.String[]

Toyota Gazoo Racing, takvimin üçüncü yarışı olan Meksika Rallisi'nde de birinciliğe uzandı.

Toyota açıklamasına göre, 2020 Dünya Ralli Şampiyonası sezonuna hızlı başlayan Toyota Gazoo Racing, takvimin üçüncü yarışı olan Meksika Rallisi'nde de birinci oldu.

Toyota, sezonun ilk üç yarışın ikisinde zirvede yer almayı başarırken, Sebastien Ogier, Yaris WRC ile ilk galibiyetine imza attı. Ogier, Meksika Rallisi'ni toplamda altıncı kez kazanarak bu ralliyi en çok kazanan isimlerden biri oldu.

Meksika Rallisi'nin bitiş tarihi, global Kovid-19 virüs salgını sebebiyle alınan güvenlik önlemleri kapsamında, rallide görev yapanların güvenle evlerine dönmesi adına seyahatlerin kısıtlanma ihtimaline karşı cumartesi akşamına alındı.

Ralliyi 27,8 saniye farkla kazanmayı başardı

Toyota ile üçüncü yarışına çıkan ve Yaris WRC ile toprak rallisinde yarışan Ogier, Cuma günü ikinci etapta aldığı liderliği hiç bırakmadan, üstün performansını yarışın sonuna kadar devam ettirdi. Cumartesi gününe gelirken en yakın rakibiyle farkı 13,2 saniyeye çıkaran Ogier, bu avantajını zorlu Guanajuatito etabını kazanarak daha da artırdı. Ralliyi ise 27,8 saniye farkla kazanmayı başardı.

Açıklamada verilen bilgilere göre, Toyota Gazoo Racing adına yarışan Elfyn Evans dördüncü sırayı ve etkileyici WRC performansını devam ettiren 19 yaşındaki genç sürücü Kalle Rovanpera da beşinci sırayı aldı. Rovanpera böylece ilk üç yarışın tamamında ilk beşte yer almayı başardı.


Bu sonuçlarla birlikte Meksika Rallisi'ni kazanan Ogier, takım arkadaşı Elfyn Evans'ın önünde Pilotlar Şampiyonası'nda liderliğe yükseldi. İlk üç yarışta iki galibiyete imza atan Toyota, Markalar Şampiyonası'nda da liderliğini geliştirerek puan farkını 21'e çıkardı.


"Otomobil tüm hafta sonu boyunca kusursuzdu"

Toyota Yaris WRC ile ilk zaferini kazanan Sebastien Ogier, iyi bir hafta sonu geçirdiğini belirterek, "En başından itibaren iyi bir hisse sahiptik ve cuma sabahı liderliği aldık. Yarışın sonuna kadar zorladık ve farkı açmayı başardık. Bu sayede ralliyi kontrol altına tutarak kazandık. Takıma harika bir iş çıkardığı için teşekkür ediyorum. Otomobil de tüm hafta sonu boyunca kusursuzdu." ifadelerini kullandı.

Toyota Gazoo Racing'in bundan sonraki durağı, Kovid-19 nedeniyle ertelenen Arjantin Rallisi yerine 21-25 Mayıs tarihlerinde yapılacak Portekiz Rallisi olacak.

Sebastien Ogier, Meksika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 07:30 Kaynak: AA
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