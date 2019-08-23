Son Dakika Haberleri: Toyota, Global Toyota Takımı Atletleri'nin hikayelerini duyuracak
Son Dakika Ekonomi Haber

Toyota, Global Toyota Takımı Atletleri'nin hikayelerini duyuracak

1 saat önce

Toyota, Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın ana sponsoru olarak, resmi web sitesinde özel bir sayfa hazırladı.

Toyota, Global Toyota Takımı Atletleri'nin hikayelerini duyuracak, System.String[]

Toyota, Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın ana sponsoru olarak, resmi web sitesinde özel bir sayfa hazırladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Toyota bu sayfada, Global Toyota Takımı Atletleri ismini verdiği, 43 ülke ve bölgeden seçilen 240 sporcunun, Olimpiyatlara hazırlanma hikayelerini ve aktivitelerini paylaşacak.

Toyota bu program ile Tokyo 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'na katılma yolunda sporcuların hedefe ulaşmak ve sürekli gelişim ruhuna destek verecek.

Sporcular için hazırlanan bu özel web sayfasında Global Toyota Takımı Atletleri'nin Tokyo 2020'ye katılma yolculuklarındaki hikayeleri de yer alacak. Atlet sayfası, oyunlar yaklaştıkça, dünya sahnesinde en iyi performansını ortaya koyacak sporculardan gelecek güncel bilgiler ile güncellenecek.

Bu sayfa aynı zamanda Toyota'nın küresel ölçekli kurumsal sosyal sorumluluk projesi olan İmkansızı Dene hareketini de içeriyor. Burada verilen mesajda, Toyota'nın insanların karşılaştığı zorlukları tanıma ve yardım etme konusundaki kararlılığı yer alıyor.

Sporcuların kendilerini geliştirmek için verdikleri mücadele daha iyi toplum için bir yol gösterici ve ilham verici bir olgu olarak öne çıkarken, daha şeffaf ve herkesi kucaklayan bir toplum yaratmaya yardımcı olmak, insanların potansiyelini ortaya koymasını sağlıyor. Toyota aynı zamanda insanların günlük yaşamlarına ve toplumun genel yaşamına katkı sağlamak istiyor.

Global Toyota Takımı Atletleri Toyota'nın felsefesini ve sürekli gelişim, içtenlik, takım ruhu, alçakgönüllülük ve dürüstlük gibi değerlerini taşıdıkları için tercih edildi. Atletler kendi spor dallarında mücadele ederken İmkansızı Dene sloganını da pratiğe çeviriyorlar ve çalışanlardan başlamak üzere tüm Toyota paydaşlarının cesaretini gösteriyor.

Tokyo, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 05:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Üç yıldır kayıp çocuğunu arayan anne: Oğlumun mezarı olsun istiyorum
Hasta eşi için 14 yıldır biriktirdiği 130 bin lirasını, akılalmaz bir yöntemle dolandırıcılara kaptırdı Eskişehirspor'a haciz şoku! Beyazıt Öztürk, Beyazıt'ta satın aldığı eski binayı otele çevirecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 18:19:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Toyota, Global Toyota Takımı Atletleri'nin hikayelerini duyuracak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]