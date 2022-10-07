Toyota 'Hafif Ticari Araçlarda' Eylül Ayında Yüksek Satış Rakamları Elde Etti - Son Dakika
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Toyota 'Hafif Ticari Araçlarda' Eylül Ayında Yüksek Satış Rakamları Elde Etti

07.10.2022 19:33
Toyota 'Hafif Ticari Araçlarda' Eylül Ayında Yüksek Satış Rakamları Elde Etti

Toyota, Türkiye’de Toyota Professional ürünlerinde Eylül ayında yüksek satış rakamları elde etti. Hilux pick-up, Proace City ve Proace City Cargo modellerinden oluşan Toyota hafif ticari araç ürün gamı, kısa zamanda ticari araç kullanıcılarının vazgeçilmezi olmayı başardı.

Toyota, Türkiye'de Toyota Professional ürünlerinde Eylül ayında yüksek satış rakamları elde etti. Hilux pick-up, Proace City ve Proace City Cargo modellerinden oluşan Toyota hafif ticari araç ürün gamı, kısa zamanda ticari araç kullanıcılarının vazgeçilmezi olmayı başardı.

Toyota'nın hizmetleriyle birlikte Toyota kalitesini hafif ticari araç segmentine getiren modeller, Eylül ayında da yüksek satış rakamları elde etti. Toyota, Türkiye'de Eylül ayında 838 adet hafif ticari araç satışı gerçekleştirirken bu rakamların 658 adedi Hilux, 151 adedi Proace City ve 29 adedi Proace City Cargo modeline ait oldu. Şık tasarımı, çok yönlülüğü, binek otomobil konforu ve yüksek taşıma kapasitesiyle öne çıkan Proace City de Eylül ayında tüm zamanların en yüksek satış adedine ulaştı. Eylül ayı içerisinde toplamda 3 bin 791 adet satış gerçekleştiren Toyota satışlarının yüzde 22,1'i hafif ticari araçlardan oluştu.

Bu satış rakamlarıyla birlikte Toyota, ilk 9 ayda 7 bin 127 adet ile Türkiye'de tüm zamanların en yüksek hafif ticari araç satışına imza attı ve geçen yıla göre yüzde 6,6 oranında satış artışı elde etti. Hilux ise Toyota'nın en çok tercih edilen hafif ticari aracı olarak parlamayı sürdürdü. İlk 9 ayda 5 binin üzerinde satış rakamına sahip olan Hilux modeli, aynı zamanda Türkiye'de de segmentinde en çok tercih edilen modellerin başında geliyor. İlk 9 aylık satış performansında Hilux modelini, 1609 adet ile Proace City ve 514 adet ile Proace City Cargo izledi. Toyota'nın hafif ticari araçlardaki pazar payı ise geçen yıla göre 2,1 puan artarak yüzde 5,9'a ulaştı.

TOYOTA HAFİF TİCARİLERİ GARANTİ ON İLE 10 YIL/160 BİN KİLOMETRE GARANTİ ALTINDA

Toyota, hafif ticari araçlarında sunduğu hizmet standartlarıyla da müşterisinin yanında olduğunu da gösteriyor. Toyota'nın ticari araçları, segmentinde tek olacak şekilde 5 yıl/150.000 km boyunca Toyota Garanti Sistemi altında yer alıyor. Bu sayede Toyota, yoğun bir şekilde kullanılan hafif ticari araçları da her zaman Toyota garantisi altında tutuyor. Aynı zamanda Toyota ticari araç kullanıcıları, periyodik bakımla birlikte 10 yıl 160 bin kilometreye kadar Garanti ON sistemiyle araç garantilerini uzatabiliyorlar.

Zamanın her zaman kıymetli olduğu ticari araç segmentinde Toyota müşterilerin hayatını kolaylaştıracak yeniliklerle öne çıkıyor. Toyota hafif ticari araç kullanıcıları, Toyota 24 saat yol yardımı ile 2 yıl boyunca 7 gün 24 saat ücretsiz yol yardımı alabiliyorlar. Toyota Professional müşterilerine iki gün içerisinde randevu garantisiyle öncelik tanınıyor ve hafif ticari araç müşterilerinin her zaman zamandan tasarruf etmesi sağlanıyor.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Finans Toyota 'Hafif Ticari Araçlarda' Eylül Ayında Yüksek Satış Rakamları Elde Etti - Son Dakika

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