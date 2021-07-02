"Toyota Hayalimdeki Araba" resim yarışmasının sonuçları belli oldu - Son Dakika

Dünya çocuklarına "otomobilleri sevdirme ve onların hayal dünyalarını geliştirme" temasıyla Toyota tarafından düzenlenen "Hayalimdeki Araba" resim yarışmasının Türkiye ayağı sonuçlandı.

Toyota açıklamasına göre, önceki yıl salgın nedeniyle ertelenerek 2021 yılı ile birleştirilen ve ilk kez Türkiye özelinde çevrim içi gerçekleştirilen yarışmada, 4 farklı yaş kategorisinde 3 binin üzerinde resim, uzman jüri tarafından değerlendirildi.

???????Türkiye'de 9'uncu kez yapılan yarışma sonucu, 7 yaş ve altı kategorisinde Manisa'dan Zeynep Su Taşkıran, 8-11 yaş kategorisinde İstanbul'dan Ulaş Susup, 12-15 yaş kategorisinde İstanbul'dan Naz Peri İrem Kurt ve ilk kez düzenlenen "Özel Eğitim" kategorisinde de Ankara'dan Büşra Nalbant'ın resimleri birinciliğe layık görüldü.

Konusunda uzman jüri heyetinin değerlendirmesi sonucu "7 Yaş ve Altı" kategorisinde İstanbul'dan Deniz Günyel ikinci olurken, üçüncülüğü ise yine İstanbul'dan Melis Ada Uyanık aldı. 8-11 yaş kategorisinde ikinci Tekirdağ'dan Uygar Gönüllü, üçüncü ise İstanbul'dan Manolya Özbaşandaç oldu. Yarışmanın "12-15 Yaş" kategorisinde Konya'dan Defne Seven ikinciliği, Bolu'dan Rumeysa Düzgün de üçüncülüğü elde etti. "Özel Eğitim" kategorisinde ise yarışmaya Ankara'dan katılan Mert Can Çetinkaya ikinci, Rıza Mert de üçüncü sırada yer aldı. Yarışmada ilk 3 sırayı paylaşanlar, 1.500-3 bin 500 TL arasında değişen Teknosa hediye çekleriyle ödüllendirildi.

Toyota'nın dünya çapında gerçekleştirdiği yarışmanın Türkiye bölümünde dijital ortama aktarılarak gönderilen resimlerde çocuklar gelecekte otomobillerin nasıl olacağını hayal ederek tuvale yansıttı. Bu yıl "7 Yaş Altı" kategorisinde 986, "8-11 Yaş" kategorisinde 1.612, "12-15 Yaş" kategorisinde 418 ve "Özel Eğitim" kategorisinde de 22 resim yarıştı.

Geçen yıl ertelenen yarışmaya katılan resimlerle birlikte bu yılın resimleri, Prof. Dr. Aydın Ayan başkanlığında Prof. Dr. Evren Karayel Gökkaya, Prof. Dr. Gülveli Kaya, Prof. Dr. Teymür Rzayev, Doç. Dr. Burcu Ayan Ergen ve Dr. Öğr. Üyesi Burcu Pehlivan'dan oluşan uzman jüri tarafından değerlendirildi.