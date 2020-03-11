Toyota "hidrojen toplumu" için adım attı - Son Dakika
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Toyota "hidrojen toplumu" için adım attı

6 saat önce

Toyota'nın da dahil olduğu 10 özel şirket, hidrojen kullanımını desteklemek adına Çubu Bölgesi'nde Hidrojen Kullanımı Çalışma Grubu'nu kurdu.

Toyota

Toyota'nın da dahil olduğu 10 özel şirket, hidrojen kullanımını desteklemek adına Çubu Bölgesi'nde Hidrojen Kullanımı Çalışma Grubu'nu kurdu.

Toyota açıklamasına göre, şirket, hidrojen teknolojisini kullanarak sıfır emisyon hedefiyle başlattığı çalışmalarına ara vermiyor. Bu amaçla, Toyota'nın da dahil olduğu 10 özel şirket, hidrojen kullanımını desteklemek adına Japonya'nın Çubu Bölgesi'nde Hidrojen Kullanımı Çalışma Grubu'nu kurdu. Bu sayede hidrojene olan talebi artırmak ve söz konusu bölgede hidrojen kullanımı için bir tedarik zinciri oluşturulması amaçlanıyor.

Toyota'nın yanı sıra grupta Air Liquide Japan GK, Chubu Electric Power, Idemitsu Kosan, Iwatani Corporation, JXTG Nippon Oil & Energy Corporation, Mitsubishi Chemical Corporation, Sumitomo Corporation, Sumitomo Mitsui Banking Corporation ve Toho Gas'ın şirketleri yer alıyor.


Çalışmaların diğer bölgelere de yaygınlaştırılması amaçlanıyor

Açıklamada verilen bilgilere göre, Hidrojen Kullanımı Çalışma Grubu, enerji (petrol, gaz ve elektrik), petrokimya, otomobil ve finans gibi çeşitli endüstriler üzerinde çaprazlama çalışmaları ilk olarak Japonya'da gerçekleştirecek.

İklim değişikliği ile mücadele için sürdürülebilir ve düşük karbonlu enerji kullanımını teşvik etmek şirketlerin uzun zamandır arzuladığı bir mesele şeklinde değerlendiriliyor.


Sürdürülebilir enerji için hidrojeni kilit unsurlardan biri olarak gören Japonya hükümeti, bu amaçla "Hidrojen ve Yakıt Hücreleri için Yol Haritası"nı hazırladı. Bu yol haritası, ticari ölçüde gelişerek, uluslararası hidrojen tedarik zincirinin 2030 yılında yıllık yaklaşık 300 bin ton hidrojen olmasını hedefliyor.

Belirlenen yol haritasının gerçekleşmesi adına teknolojik gelişimin ve endüstrideki maliyet azaltma çalışmalarının yanı sıra hükümetin önderliğinde teşviklerin tasarlanması, yönetmeliklerin düzenlenmesi ve finansal kurumlarla iş birliği içerisinde fonlama planlarına ihtiyaç duyuluyor.

Toyota'nın dahil olduğu grup, bu çabaların gerçekleştirilmesi için kilit rol oynayacak. Çalışmaların diğer bölgelere de yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Japonya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 05:58 Kaynak: AA
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