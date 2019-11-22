Son Dakika Haberleri: Toyota, hidrojenle elektrik üretecek jeneratör geliştirdi
Son Dakika Güncel Toyota, hidrojenle elektrik üretecek jeneratör geliştirdi - Son Dakika

Toyota, hidrojenle elektrik üretecek jeneratör geliştirdi

6 saat önce

Toyota, hidrojen yakıt hücreli otomobil olan Mirai'de kullanılan yakıt hücresi sistemini adapte ettiği bir sabit elektrik jeneratörü geliştirdi.

Toyota, hidrojenle elektrik üretecek jeneratör geliştirdi, System.String[]

Toyota, hidrojen yakıt hücreli otomobil olan Mirai'de kullanılan yakıt hücresi sistemini adapte ettiği bir sabit elektrik jeneratörü geliştirdi.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, testleri yakın zamanda gerçekleştirilen hidrojen yakıt hücreli jeneratör ile ofis, fabrika ve diğer ticari alanlarda ulaşılabilir bir fiyata çevreci enerji sunulması amaçlanıyor.

Bu amaç doğrultusunda marka, hidrojen yakıt hücresi sistemi ile maliyeti düşük, performansı yüksek kompakt jeneratörler üretmeyi planlıyor.

Toyota tarafından testleri gerçekleştirilmeye devam eden jeneratör günde 24 saat boyunca çalışacak ve 100 kilovat güç üretecek. Enerji verimliliği, sunduğu güç, dayanıklılık ve jeneratörün kullanım kolaylığı bu testlerde birlikte görülecek.

Testlerin sonuçlarına göre Toyota, yakıt hücreli jeneratörleri birçok fabrikada kullanmayı amaçlıyor. Aynı zamanda jeneratörler yakıt hücresi sistemlerinin üretimi sırasında ortaya çıkan hidrojenle doldurulacak. Böylece Toyota, hidrojen kullanımını daha verimli hale getirecek.

Toyota, 2015'te açıkladığı 2050 Çevre Hedefi Doğrultusunda Sıfır Emisyonlu Fabrikalar kurup, üretim yapmayı amaçladığını da duyurmuştu. Bu hedef kapsamında Toyota üretim sırasında çıkan karbondioksit miktarını da sürekli olarak azaltıyor.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 12:24 Kaynak: AA
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