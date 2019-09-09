Son Dakika Haberleri: Toyota Hilux'ta faizsiz kredi
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Toyota Hilux'ta faizsiz kredi

1 saat önce

Kayseri Toyota Plaza Aksoy, Eylül kampanyasında Hilux için benzersiz avantajlar sunuyor.

Toyota Hilux'ta faizsiz kredi, System.String[]

Kayseri Toyota Plaza Aksoy, Eylül kampanyasında Hilux için benzersiz avantajlar sunuyor.


Her türlü yol koşullarının üstesinden başarıyla gelen efsane pick-up 2018 model 4x2 Hilux düz vites versiyonu ile birlikte 2019 model tüm Hilux'lar için, 50 bin TL'ye 12 ay vadede '0' faizli finansman avantajı sunuluyor. Eylül ayında ayrıca matrahları yükseltilen hurda indirim avantajları da Toyota Plaza Aksoy'da tüm modeller için sürüyor.


Yapılan açıklamada; "Yüzde 1.39'dan başlayan finansman oranları ve her bütçeye göre şekillendirilebilen 60 aya varan vade seçenekleri ile Toyota Plaza Aksoy'un Eylül kampanyasından yararlananlar için markası ne olursa olsun eski araçlarını değiştirip yeni bir Toyota almak isteyenlere 'takas' imkanı da bulunuyor" ifadeleri kullanıldı. - KAYSERİ

Kayseri, Eylül, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 01:26 Kaynak: İHA
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