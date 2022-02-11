Toyota ile Fukuoka şehri arasında hidrojen toplumu için anlaşma - Son Dakika

Toyota ve Fukuoka Şehri, "hidrojen toplumunun" daha erken gerçekleştirilmesini amaçlayan ortaklık anlaşması imzaladı.

Toyota açıklamasına göre, söz konusu anlaşma kapsamında Toyota ve Fukuoka, ticari projelerde CJPT teknolojileri ile birlikte yakın çalışarak hedeflere ulaşmak adına geniş ortak girişimlerde bulunacak. İlk adım olarak yakıt hücreli araçların kullanımıyla ilgili müzakerelere başlandı.

Bununla birlikte Fukuoka, hidrojen enerjisinin potansiyel kullanımına odaklandı ve Hidrojen Lider Şehir Projesi'ni başlattı.

Projenin bir parçası olarak şehir, evsel atık sulardan hidrojen üretme ve onu yakıt hücreli araçlara tedarik etme konusunda dünyanın ilk girişimini başlattı. Burası aynı zamanda yakıt hücresi teknolojileriyle donatılmış kamyon ve motosikletler çeşitli testler yapılan Japonya'daki ilk şehir olmuştu.

Açıklamaya göre, Toyota, hidrojeni karbon nötre ulaşmak adına gelecek vadeden bir enerji formu olarak görüyor. Bir hidrojen toplumu olmak adına, Mirai yakıt hücreli aracının satışının yanı sıra hidrojen motorlu araçların geliştirilmesi, CJPT işbirliği gibi çalışmalarla hidrojen motorlu ticari araçların yapılması gibi çalışmalara imza atarak, otomotiv endüstrisinin ötesine uzanan kapsamlı işbirlikleri gerçekleştiriyor.

Fukuoka ve Toyota, hidrojeni şehir sakinleri için olağan bir hale getirmek ve pratik kullanımını teşvik etmek için sayısız görüşmeler yaptı. Hidrojen alanındaki ilk iş birlik ise Kasım 2012'de Super Taikyu Serisi'nin son yarışında hayata geçirilmişti. Bu yarışta Toyota, hidrojen motorlu araçlarına güç sağlamak için ev kanalizasyonundan üretilen hidrojeni kullandı.

Yeni anlaşmaylaToyota, Fukuoka Şehri ve CJPT işbirliği içerisinde sosyal altyapıyı destekleyebilecek araçların geliştirilmesi ve kullanılması, lojistik modeller oluşturulması, hidrojen enerjisinin konutlarda, tesislerde ve çeşitli organizasyonlarda kullanılması gibi çalışmalar yapacak.

Başlangıç olarak ise okul yemek dağıtım kamyonları ve şehrin çöp kamyonları için yakıt hücreli araçların kullanımı gerçekleştirilecek. Ayrıca yakıt hücreli jenerasyon sistemleri de adapte edilecek. İleriye dönük çalışmalar, karbon nötre ve hidrojen toplumuna giden yolda büyük katkılar sağlayacak.