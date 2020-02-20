Toyota, istemsiz hızlanmanın yol açtığı kazaları önleyecek - Son Dakika
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Toyota, istemsiz hızlanmanın yol açtığı kazaları önleyecek

7 saat önce

Toyota, bir yeniliğe daha imza atarak kontrolsüz hızlanmanın önüne geçecek teknolojiyi geliştirdiğini duyurdu.

Toyota, istemsiz hızlanmanın yol açtığı kazaları önleyecek, System.String[]

Toyota, bir yeniliğe daha imza atarak kontrolsüz hızlanmanın önüne geçecek teknolojiyi geliştirdiğini duyurdu.


Toyota açıklamasına göre, trafik kazalarında önemli bir yere sahip olan sıra dışı ve beklenmedik hızlanmalara karşı geliştirilen "Kontrollü Hızlanma Fonksiyonu" teknolojisi, istemsiz hızlanma durumuna anında müdahale ederek olası kazaları engelleyecek. Toyota, hızlanma kontrol ünitesini 2020 yaz döneminden itibaren tüm otomobillerinde uygulayacak.


Hızlanma ünitesindeki hata kaynaklı kazaların engellenmesi ve zararın olabildiğince azaltılması amacıyla Toyota ilk olarak, 2012 yılında Akıllı Mesafe Sonarı'nı (ICS) devreye almıştı.


Toyota, bugün ürün gamının yüzde 83'üne denk gelen 32 modelde ICS sistemini kullanıyor. ICS sistemi ile sensörler duvar veya başka araçları tespit ettiğinde aktif hale gelirken, yeni eklenecek fonksiyon araç seyir halindeyken başka bir cisim ve benzeri olmadan da hızlanmadaki sıra dışılığı fark edip tehlike yaratabilecek kontrolsüz ani hızlanmayı devre dışı bırakıyor.


Toyota, bu yeni sisteminin geliştirme süreci içinde pedalların tam gaz konumundaki vakalarını detaylı analiz etti. Sürücülerin kendi istekleriyle pedala tam gaz uygulaması gibi istisnai durumları hariç tutarak, hızlanmanın hangi durumlarda hatalı olarak var sayılması gerektiğini tespit etti. Sonuç olarak, yeni fonksiyon artık önünde başka bir araç olmasa dahi, sıra dışı ani hızlanma olayını belirleyebiliyor.


Şirket, mevcut ICS sistemine Kontrollü Hızlanma Fonksiyonu'nu dahil ederek, özellikle park etme ve benzeri durumlarda, istemsiz hızlanma kaynaklı kazaları büyük oranda azaltabileceğine inanıyor. Toyota, aynı zamanda geliştirdiği bu sistemin çalışma algoritmasını başka markaların da kullanımına açmayı planlıyor.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 04:40 Kaynak: AA
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