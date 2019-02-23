Toyota İsveç Rallisi'ni Kazanarak Şampiyonada Zirveye Çıktı

Toyota İsveç Rallisi'ni Kazanarak Şampiyonada Zirveye Çıktı Toyota İsveç Rallisi'ni Kazanarak Şampiyonada Zirveye Çıktı.

Toyota İsveç Rallisi'ni Kazanarak Şampiyonada Zirveye Çıktı





Toyota İsveç Rallisi'ni Kazanarak Şampiyonada Zirveye Çıktı.



Toyota'nın 2018 Markalar Dünya Şampiyonu takımı Toyota GAZOO Racing, sezonun ikinci yarışında üstün bir performans ortaya koyarak yeni bir zafere imza attı. Bu zaferin ardından Toyota hem Markalar Şampiyonası hem de Pilotlar Şampiyonası'nda ilk sıraya yerleşti.



Toyota adına 2019 sezonunun ilk galibiyetini alan Ott Tanak, böylece Yaris WRC'nin son 3 İsveç Rallisi'nde 2 kez zirvede yer almasını sağladı. Tanak, rallinin sonundaki Güç Etabı'nı da kazanarak alabileceği maksimum puanları elde etti.



Yarış hafta sonu boyunca ısınan havayla birlikte eriyen buz ve karlı etaplar sürücüleri ve otomobilleri zorlasa da, Toyota Yaris WRC üstünlüğünü korumayı başardı.



Yarışın galibi olan Ott Tänak/Martin Järveoja ikilisi, en yakın rakibine 53.7 saniye fark atarak önemli bir başarı elde etti. Bu sonuçların ardından Tanak, WRC kariyerinde ilk kez Pilotlar Şampiyonası'nda birinci sıraya yükselmiş oldu.



Toyota takımına bu yıl katılan Kris Meeke ise ikinci yarışında altıncı sırayı elde etti. Bu sayede Toyota takımı, 1 puan farkla Markalar Şampiyonası'nın zirvesine yerleşti.



Bu önemli zaferin ardından değerlendirme yapan Toyota Başkanı Akio Toyoda WRC'nin marka adına öneminin altını çizerek;





"WRC sezonunun ikinci yarışında ilk galibiyetimizi aldık. İki yıl önce burada henüz ikinci yarışımızda galibiyet elde etmek, beklentilerimin çok ötesindeydi. Ama bu yılki zafer çok farklı çünkü en başından itibaren şampiyonluk yarışı içerisinde olduğumuzu gösteriyor. Takım çok hızlı biçimde gelişiyor. Sezon henüz yeni başladı ve güçlü rakiplerimizle birlikte yakın bir mücadele olacak. Bu da WRC'yi daha heyecan verici yapıyor ve bizim daha iyi otomobiller üretmemize katkı sağlıyor" dedi.



Takım kaptanı Tommi Makinen ise, liderliğe yükselmelerinin harika olduğunu ifade ederek;



"Ott Tanak tüm hafta sonunda üstündü ve herkese zorlu şartlarda nasıl sürüş yapılması gerektiğini gösterdi. Şu anda çok güçlü bir konumda. Ona baktığımda, 20 yıl önce şampiyonluğa odaklanmış haldeyken kendimi görüyorum. Zor bir hafta sonu oldu ama Yaris WRC'nin hızını ve dayanıklılığını bir kez daha kanıtladık" diye konuştu.



Yarışın podyumun en üstünde tamamlayan Ott Tanak ise;



"Harika bir yarış oldu. Zor şartlarda en az zaman kaybı yaşayarak, daha az riskle iyi bir tempo yakaladık. Her şey bizim için yolunda gitti ve araç içerisinde kendimi çok rahat hissettim. Çok güçlü bir takımımız var ve sezon başında böyle bir sonuç elde etmek harika" dedi.

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