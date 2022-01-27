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Toyota, Japonya içi 11 tesisinde üretimi geçici durduracak - Son Dakika

Toyota, Japonya içi 11 tesisinde üretimi geçici durduracak

27.01.2022 07:24
Toyota, Japonya içi 11 tesisinde üretimi geçici durduracak

Toyota Motor, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19), otomobil parçaları sağlayan sektöre olumsuz etkisi sonucu Japonya'daki 11 tesisindeki üretimi durduracak.

Toyota Motor, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19), otomobil parçaları sağlayan sektöre olumsuz etkisi sonucu Japonya'daki 11 tesisindeki üretimi durduracak.

Kovid-19 vakalarının artış eğiliminin sürdüğü ülkelerde yedek parça fabrikalarının işletilememesi ile küresel yarı iletken çip tedarik sıkıntısı üretici firmaları zor duruma düşürüyor.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, Japonya geneli 11 tesisindeki 19 montaj bandını 1 Şubat'a dek durduracak.

Parça tedarik sıkıntısı kaynaklı uygulama Corolla, Prius ve Land Cruiser modelleri dahil toplamda 94 bin aracın imalatını geciktirecek.

Toyota bünyesindeki Daihatsu Motor da bu süre zarfında bazı tesislerini durduracağını açıkladı.

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Otomobil, Japonya, TOYOTA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Toyota, Japonya içi 11 tesisinde üretimi geçici durduracak - Son Dakika
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