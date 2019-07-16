Son Dakika Haberleri: Toyota Japonya için Ay keşif aracı üretecek
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Toyota Japonya için Ay keşif aracı üretecek

10 saat önce

Japon Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), Ay keşif aracı üretmek üzere Toyota Motor Şirketi ile anlaştı.

Toyota Japonya için Ay keşif aracı üretecek, System.String[]
Japon Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), Ay keşif aracı üretmek üzere Toyota Motor Şirketi ile anlaştı.
Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, JAXA ve Toyota, "hücre yakıt" teknolojisiyle çalışacak bir insanlı Ay keşif aracı üretmek üzere anlaşma imzaladı.
Anlaşma kapsamında 3 yıllık bir araştırma-geliştirme periyodunun ardından, 2022-2024 yıllarında aracın prototipi üretilecek. 2027 yılına kadar test ve seri üretim aşamaları tamamlanacak gezginci aracın 2029'da Ay'a gönderilmesi planlanıyor.
İç basıncı ayarlanmış uzay aracı, astronotların uzay kıyafetleri kullanmadan içeride görev yapabilmesini sağlıyor.
Dört tekerli personel taşıyıcı aracın, Toyota'nın daha önce bazı hibrit otomobil modellerinde kullandığı hücre yakıt teknolojisini kullanması öngörülüyor. Söz konusu teknoloji, hidrojeni oksijen hücreleriyle sıkıştırarak elektrik enerjisine çeviriyor. Karbon emisyonu üretmeyen işlemin ardından yalnızca su açığa çıkıyor.
Proje ilk kez mart ayında kamuoyuna duyurulmuştu.
Japon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 05:36 Kaynak: AA
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