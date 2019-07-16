Toyota Japonya için Ay keşif aracı üretecek
9 saat önce
Hidrojen yakıtının oksijen hücreleriyle sıkıştırılarak elektrik enerjisine çevrildiği "hücre yakıt" teknolojisiyle çalışması planlanan insanlı keşif aracının, 2029'da Ay'a gönderilmesi planlanıyor.
Hidrojen yakıtının oksijen hücreleriyle sıkıştırılarak elektrik enerjisine çevrildiği "hücre yakıt" teknolojisiyle çalışması planlanan insanlı keşif aracının, 2029'da Ay'a gönderilmesi planlanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 06:17
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