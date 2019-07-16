Son Dakika Haberleri: Toyota Japonya için Ay keşif aracı üretecek
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Toyota Japonya için Ay keşif aracı üretecek

9 saat önce

Hidrojen yakıtının oksijen hücreleriyle sıkıştırılarak elektrik enerjisine çevrildiği "hücre yakıt" teknolojisiyle çalışması planlanan insanlı keşif aracının, 2029'da Ay'a gönderilmesi planlanıyor.

Toyota Japonya için Ay keşif aracı üretecek, System.String[]
Hidrojen yakıtının oksijen hücreleriyle sıkıştırılarak elektrik enerjisine çevrildiği "hücre yakıt" teknolojisiyle çalışması planlanan insanlı keşif aracının, 2029'da Ay'a gönderilmesi planlanıyor.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 06:17 
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