Son Dakika Haberleri: Toyota, Japonya'nın Ay Misyonu İçin Gezginci Robot Geliştirecek

Toyota, Japonya'nın Ay Misyonu İçin Gezginci Robot Geliştirecek

1 saat önce

Japon otomotiv devi Toyota'nın, Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansının (JAXA) Ay misyonu için gezginci robot geliştireceği bildirildi.

Toyota, Japonya'nın Ay Misyonu İçin Gezginci Robot Geliştirecek, System.String[]
Japon otomotiv devi Toyota'nın, Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansının (JAXA) Ay misyonu için gezginci robot geliştireceği bildirildi.

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Toyota, JAXA ile Ay misyonunda kullanılacak gezginci keşif aracının geliştirilmesi için anlaşmaya vardı.

Anlaşmanın detaylarının, gelecek hafta ortak basın toplantısıyla kamuoyuna duyurulacağı belirtildi.

Ay yüzeyinde araştırmalar yapması planlanan gezginci robot, Japonya'nın Ay'a gönderdiği ilk uzay aracı olacak.

JAXA, geçen ay Hayabusa2 uzay aracını, Ryugu asteroidinin yüzeyine indirmeyi başarmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 12:36 Kaynak: AA

Japon, Japonya, Güncel
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