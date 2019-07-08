Son Dakika Haberleri: Toyota kendi kendini şarj edebilen otomobil geliştiriyor
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Toyota kendi kendini şarj edebilen otomobil geliştiriyor

37 dakika önce

ELEKTRİKLİ otomobillerin kullanımının gün geçtikçe yaygınlaşıyor.

Toyota kendi kendini şarj edebilen otomobil geliştiriyor, System.String[]
ELEKTRİKLİ otomobillerin kullanımının gün geçtikçe yaygınlaşıyor. Çalışmalarını elektrikli otomobiller üzerinde yoğunlaştıran Toyota, yolda seyir halindeyken aynı zamanda kendi kendine şarj olabilen bir otomobil tasarlıyor.

Toyota Prius PHV ismini taşıyacak aracın motor kaputu, tavanı ve bagaj üst kısmı güneş panelleriyle donatıldı. Bu paneller aracılığıyla güneşten güç alarak aküsünü şarj edebilen otomobil, güneş ışınlarını yeterli oranda alabildiği durumlarda şarj istasyonuna ihtiyaç duymayacak.

Aynı zamanda çevre dostu olması beklenen yeni nesil otomobil, elektrik şebekesinden şarj olma ihtiyacını ortadan kaldırıcağı için maliyeti de düşürecek Satışa sunulup sunulmayacağı henüz belli olmayan otomobilin ilk resmi sürüşünün Ağustos ayı içinde yapılması planlanıyor.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 10:14 Kaynak: DHA
Prius, Güncel
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