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Toyota, Kenshiki Forum'da yeniliklerini ve elektrifikasyon vizyonunu sergiledi - Son Dakika

Toyota, Kenshiki Forum'da yeniliklerini ve elektrifikasyon vizyonunu sergiledi

03.12.2021 17:33
Toyota, Kenshiki Forum'da yeniliklerini ve elektrifikasyon vizyonunu sergiledi

Toyota, Kenshiki Forum'da Avrupa'daki iş stratejisini, şirketin vizyonunu, yeni ürünlerini ve teknolojik gelişmeleri paylaşırken, yakın gelecek ve gelecek vizyonunu net bir şekilde ortaya koydu.

Toyota, Kenshiki Forum'da Avrupa'daki iş stratejisini, şirketin vizyonunu, yeni ürünlerini ve teknolojik gelişmeleri paylaşırken, yakın gelecek ve gelecek vizyonunu net bir şekilde ortaya koydu.

Toyota açıklamasına göre, Toyota tarafından düzenlenen ve yeni nesil otomobil fuarı olarak öne çıkan Kenshiki Forum, üçüncü kez Belçika'da Brüksel Expo'da gerçekleştirildi. Toyota, Kenshiki Forum'da Avrupa'daki iş stratejisini, şirketin vizyonunu, yeni ürünlerini ve teknolojik gelişmeleri paylaşırken, yakın gelecek ve gelecek vizyonunu net bir şekilde ortaya koydu.

Forumda bataryalı elektrikli aracı bZ4X'in Avrupa prömiyerini, spor otomobili GR 86 Avrupa prömiyerini ve Corolla Cross'un Avrupa prömiyerini gerçekleştiren Toyota, aynı zamanda Yaris GR Sport, GR Yaris Hydrogen modellerini de tanıttı.

Toyota bu yıl Kenshiki Forum'da karbon nötr hedeflerine, elektrifikasyon planlarının hızlanmasına ve hidrojen ekonomisi oluşturmadaki aktif rolü üzerine odaklandı.

- "Toyota insan ve toplum yararına teknolojileri üretme konusunda ciddi yatırımlar yaptı"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmelerine yer verilen Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt, Toyota'nın Kenshiki Forum'da da ortaya koyduğu üzere insan ve toplum yararına teknolojileri üretme konusunda ciddi yatırımlar yaptığını dile getirdi.

Bozkurt, "Toyota, otomotivde olduğu kadar insan hayatına dokunacak teknolojiler konusunda da her zaman ileriyi gören, ileriye yönelik Ar-Ge çalışmaları yapan bir marka. Avrupa başta olmak üzere tüm dünyanın doğa dostu otomobiller konusunda ciddi kararlar aldığı günümüzde, Toyota, bunu 50 yıl önceden görmüş ve stratejisini bu şekilde planlamıştır. 1997 yılında seri üretim ilk hibrit modelle başlayan bu yolculukta, şimdi her binek modelinin birer hibrit versiyonunun bulunduğu ürün gamı, bu konuya verilen önemin en büyük göstergesidir." ifadelerini kullandı.

"Hibrit deneyimi elektrikliye taşınacak"

Toyota'nın 50 yıllık hibrit deneyimini tam elektrikli otomobillere taşıyacağını belirten Bozkurt şunları kaydetti:

"Toyota, hibritlerle başladığı elektrifikasyon sürecine ciddi kaynak ayırıyor. Markamız, elektrikli araçlarda daha fazla ihtiyaç duyulacak bataryaları geliştirmek için 2030 yılına kadar yaklaşık 13,6 milyar dolar yatırım gerçekleştirecek. Herkes için mobilite felsefemize dayanarak araçların tüm yaşam döngüsü boyunca karbondioksit (CO2) emisyonlarını daha da azaltmaya katkı sağlayacak elektrifikasyon stratejilerini sunmaya devam edeceğiz. Bu bağlamda Toyota olarak elektrikli araçlara hazırız. Ülkemiz de dahil olmak üzere her ülke elektrikli otomobiller konusunda kendi dinamikleri çerçevesinde yatırımlar yapacaktır. Zamanla elektrikli otomobiller de araç parkında yüzde olarak daha fazla yerini alacak ve geliştirildikçe daha ulaşılabilir hale gelecektir."

"Karbon ayak izine de bakılması gerekir"

Çevreyi koruma konusunda sadece egzozdan çıkan emisyonlara odaklanmamak gerektiğinin de dile getiren Bozkurt, "Bunun için aracın üretiminden kullanımına ve aracın geri dönüştürülmesine kadar olan süreçte oluşan karbon ayak izine de bakılması gerekir. Egzozdan sıfır emisyon çıksa da günümüzde elektrikli otomobilin tamamen çevreci olması için kullanılan elektriğin çevreci bir şekilde üretilmesi ve aynı zamanda özellikle bataryaların çevreye zarar vermeden geri bertaraf edilmesi gerekir. AB'de 2030 yılında emisyon oranını yüzde 55 düşürme ve 2035'ten itibaren yeni araçların sıfır emisyonlu olmasını içeren kararına paralel olarak Toyota, hibritler, kablo ile de şarj edilebilen hibritler, hidrojen yakıt hücreliler ve bataryalı elektrikli araçlar olmak üzere hepsinin birer rolü olduğu vizyonuyla hareket etmeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Bozkurt, Tragger, Karbon, TOYOTA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Toyota, Kenshiki Forum'da yeniliklerini ve elektrifikasyon vizyonunu sergiledi - Son Dakika


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