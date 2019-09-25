Son Dakika Haberleri: Toyota Land Cruiser'in satışı 10 milyonu aştı
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Toyota Land Cruiser'in satışı 10 milyonu aştı

43 dakika önce

Toyota'nın arazi aracı Land Cruiser'ın global satışları 10 milyon adedi aştı.

Toyota Land Cruiser'in satışı 10 milyonu aştı, System.String[]

Toyota'nın arazi aracı Land Cruiser'ın global satışları 10 milyon adedi aştı.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, Toyota'nın uzun zamandır satışta olan aracı Land Cruiser, ilk kez 1951 yılında tanıtıldı. İlk çıktığında Toyota "Jeep BJ" ismine sahip olan Land Cruiser'ın üretimi 68 yıldır kesintisiz devam ediyor.

Land Cruiser'ın tam ölçekli ihracatı ise ilk jenerasyon aracın tanıtılmasından 4 yıl sonra, 1955'te "20 serisi" ile başladı. O günden bu yana Toyota, sürekli olarak müşterilerin ihtiyaçlarına göre aracın dayanıklılığından ve güvenilirliğinden ödün vermeden farklı versiyonların üretimini gerçekleştirdi.

Model, ilk yıllarda 100 adet civarında ihracat yapılan bir araçtan günümüze gelindiğinde 170 ülkede yılda yaklaşık 400 bin adetlik satışa sahip "fenomen" bir model haline dönüştü. Türkiye'de de 1994 yılında satışa sunulan Land Cruiser, bugüne kadar 3 bin 100 adetlik satış rakamına ulaştı.

Toyota markasının dünya çapındaki ününe önemli katkı sağlayan Toyota Land Cruiser, bugüne kadar her türlü doğa ve yol şartlarının üstesinden başarıyla gelmesi nedeniyle dünya çapında birçok yardım görevinde kullanılmaya devam ediliyor. Özellikle Birleşmiş Milletler'in insani yardım operasyonlarında da tercih edilen Land Cruiser, geçen 68 yıl boyunca her şartta insanların ulaşmak isteği her noktaya ulaşabilme kabiliyetiyle bu başarısını sürdürüyor.

Jeep, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 04:06 Kaynak: AA
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