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Toyota Land Cruiser kabuk değiştirdi - Son Dakika

Toyota Land Cruiser kabuk değiştirdi

11.06.2021 15:00
Toyota Land Cruiser kabuk değiştirdi, System.String[]

Toyota, Land Cruiser’ın yeni neslini Dubai’de gerçekleştirilen ve online olarak yayınlanan dünya prömiyeriyle tanıttı.

CARMEDYA.COM – Toyota, Land Cruiser'ın yeni neslini Dubai'de gerçekleştirilen ve online olarak yayınlanan dünya prömiyeriyle tanıttı.

Yeni Land Cruiser, 2021 yaz aylarından itibaren dünya çapında yaklaşık 130 ülke ve bölgede satışa sunulmaya başlanacak.

Tamamen yenilenen Land Cruiser, LC 300 versiyonuyla SUV ürün gamının yeni amiral gemisi konumunda olacak.

Motor, şanzıman ve platform tamamen yeni olmakla birlikte Land Cruiser'ın mühendisliği, yol ve en zor arazi şartlarında daha iyi performans gösterecek şekilde geliştirildi. Dünyada ilk kez LC'de yer alan teknolojiler dahil olmak üzere birçok geliştirmeyle birlikte Land Cruiser daha iddialı hale getirildi.

Toyota Land Cruiser kabuk değiştirdi

Marka, yeni modelde TNGA mimarisini kullanarak ilk defa çerçeve üstü gövde tasarımıyla GA-F platformu üzerine bu aracı inşa etti. Bu sayede sıra dışı bir off-road kapasitesiyle beraber gövde sertliği ve daha yüksek dinamiklik elde edildi. Yeni teknolojilerin kullanılmasıyla birlikte ağırlık azaltıldı, ağırlık merkezi alçaldı ve güvenlik daha geliştirildi.

Yeni Land Cruiser, bir önceki versiyona göre 200 kg daha hafifleşti. Dakar Rallisi deneyimi olan pilotlarla test edilen yeni süspansiyon sistemi, aracın yüksek kapasiteye sahip olmasının yanında yolda ve yol dışında sürücü için kolay kontrol edilmesini sağladı.

Toyota Land Cruiser kabuk değiştirdi

Dünyada ilk kez yeni Land Cruiser'da yer alan Elektronik Kinetik Dinamik Süspansiyon Sistemi (E-KDSS) optimum dikey tekerlek hareketinin elde edilmesini sağlayarak zorlu zeminlerdeki yol tutuşu iyileştiriyor. Yeni Land Cruiser 300, aynı zamanda Çoklu Arazi Monitörü ile donatılan ilk Toyota oldu. Bu sayede gerçek zamanlı olarak yol yüzeyinin görüntüsü, aracın etrafı ve lastiklerin pozisyonu görülebiliyor. Çoklu Arazi Seçim sistemi zemin yüzeyinin durumuna karar vererek otomatik olarak en uygun sürüş modunu seçerek ideal yol tutuşu sağlıyor.

Toyota Land Cruiser kabuk değiştirdi

Land Cruiser'ın gelişen sürüş dinamikleri, yeni V6 çift turbo 3.5 litre benzinli ve 3.3 litre dizel motorla destekleniyor. Her iki motor da yeni 10 ileri otomatik şanzımanla eşleştirildi. Yeni şanzımanla birlikte mevcut modele göre yüzde 10 daha düşük yakıt tüketimi ve CO2 emisyonu salımı elde edildi.

Yeni Land Cruiser 300, arazi sürüşlerinde aracı tam olarak hassas bir şekilde konumlandırılacak şekilde mevcut modelin ölçülerini, yaklaşma ve uzaklaşma açılarını da korudu. Bununla birlikte Yeni Land Cruiser, ikinci nesil Toyota Safety Sense sistemiyle güncellenen aktif güvenlik ve sürüş yardımcıları sunarak güvenlikte önemli bir da adım attı. Ön Çarpışma Sistemi gibi ileri seviye kaza önleme özelliklerinin yanı sıra yeni Park Etme Destek Freni ile aracı park ederken öndeki ve arkadaki engelleri tanıyarak olası kazaların önüne de geçebiliyor.

Toyota Land Cruiser kabuk değiştirdi

TOYOTA, Dubai, Otomobil, Son Dakika

Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil Toyota Land Cruiser kabuk değiştirdi - Son Dakika


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