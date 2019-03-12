Son Dakika Haberleri: Toyota, Meksika'da Liderliğini Korumayı Başardı

Toyota, Meksika'da Liderliğini Korumayı Başardı

42 dakika önce

Toyota, Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) üçüncü ayağı olan zorlu Meksika Rallisi'nde önemli bir ikinciliğe imza atarak Markalar ve Pilotlar Şampiyonası'nda liderliğini devam ettirdi.

Toyota, Meksika'da Liderliğini Korumayı Başardı, System.String[]
Toyota, Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) üçüncü ayağı olan zorlu Meksika Rallisi'nde önemli bir ikinciliğe imza atarak Markalar ve Pilotlar Şampiyonası'nda liderliğini devam ettirdi.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, Ott Tanak, Toyota Yaris WRC'yi podyumun ikinci basamağına taşırken, Jari-Matti Latvala ve Kris Meeke de ilk 8'de finiş gördüler. Toyota Gazoo Racing 86 puanla liderliğini devam ettirirken, Ott Tanak 65 puanla Pilotlar Şampiyonası'nda ilk sırada yer alıyor.

Ott Tanak, cumartesi ve pazar günü podyum pozisyonunu elde ederek birinci sıradaki rakibiyle çok yakın bir mücadeleye girişti. Takıma bu yıl katılan Kris Meeke ise cumartesi günü bir süre liderliği alsa da lastik patlatmasının ardından ralliyi 5. sırada tamamladı. Takımın deneyimli pilot Latvala ise finişe 8. sırada ulaştı.


Açıklamada görüşlerine yer verilen Toyota Gazoo Racing'in takım kaptanı Tommi Makinen, Meksika Rallisi'nin pilotlar, mühendisler ve mekanikerler için çok zorlu bir ralli olduğunu vurgulayarak, "Son 2 yılda bu tür ralliler için kendimizi çok fazla geliştirdik. Soğutma sistemi konusunda sorun yaşamadık ve performansımız çok güçlüydü. Bu sayede şampiyona için önemli puanlar elde ettik." ifadelerini kullandı.

Dünya Ralli Şampiyonası'nın bir sonraki ayağı ise sezonun ilk gerçek asfalt rallisi olan Fransa Rallisi olacak. 28-31 Mart'ta düzenlenecek ralli, Korsika Adası'nın virajlı ve zorlu yollarından geçecek. Dağ etaplarında da sürücüleri birçok farklı zemin ve zorluk bekliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 11:55 Kaynak: AA

Ekonomi
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