Toyota, karbon nötr bir mobilite toplumuna giden yolda hidrojen yakıt hücreli motor geliştirdiğini duyurdu.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, inovasyon çalışmalarını kesintisiz sürdüren şirket, motor teknolojilerini geliştirmek için motorsporlarını kullanmaya devam ediyor.

Bu çerçevede Toyota, motorsporları için "hidrojen motor teknolojisi" geliştiriyor. Corolla Sport üzerine yapılan bir yarış aracına yerleştirilen motor, ORC ROOKIE Racing adı altında yarışlara katılacak.

Yarış aracında kullanılacak hidrojen yakıt hücresinin ise Fukushima'da üretilmesi planlanıyor. Geliştirme aşamasında olan bu hidrojen yakıt hücreli motor, 21-23 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Fuji Super TEC 24 Saat yarışında, motorsporlarının zorlu ortamında sınanacak.

Toyota bu sayede sürdürülebilir mobilite toplumuna katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Hidrojen motorları kullanım sırasında sıfır CO2 emisyonu salımı gerçekleştiriyor

Açıklamada verilen bilgiye göre, Toyota Mirai aracı gibi yakıt hücreli araçlar, yakıt hücresini kullanarak hidrojenin havadaki oksijenle kimyasal olarak reaksiyonundan yararlanarak elektrik motoruna güç veren elektriği üretiyor.

Bununla birlikte hidrojen yakıt hücreli motorları, benzinli motorda kullanılan modifiye edilmiş yakıt besleme ve enjeksiyon sistemleriyle güç üretiyor. Hidrojen motorları kullanım sırasında sıfır CO2 emisyonu salımı gerçekleştiriyor.

Hidrojen yakıt hücreli motorlardaki yanma benzinlilere göre daha hızlı olduğundan daha karakteristik tepkiler elde ediliyor. Çevresel performansının yanı sıra hidrojen motorları, ses ve titreşim konusunda da verimli sürüş potansiyeline sahip.

Toyota hidrojen kullanımını artırmayı destekleyerek hidrojen alt yapısının da gelişmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

Karbon nötr hedefine doğru giden Toyota, yakıt hücreli araçların popülerliğini artırmayı amaçlarken aynı zamanda yakıt hücresi kullanan farklı uygulamaları da destekliyor.

Hidrojen motor teknolojilerini motorsporlarından yararlanarak geliştiren Toyota, hidrojen temelli daha iyi bir toplum farkındalığı yaratmak istiyor.