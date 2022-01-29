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Toyota'nın Ay aracı "Lunar Cruiser" 2020'lerin sonunda lansman yapacak - Son Dakika

Toyota'nın Ay aracı "Lunar Cruiser" 2020'lerin sonunda lansman yapacak

29.01.2022 07:03
Toyota'nın Ay aracı "Lunar Cruiser" 2020'lerin sonunda lansman yapacak

Toyota, Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) iş birliğiyle üreteceği Ay yüzeyi keşif aracının lansmanını 2020'lerin sonunda gerçekleştirecek.

Toyota, Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) iş birliğiyle üreteceği Ay yüzeyi keşif aracının lansmanını 2020'lerin sonunda gerçekleştirecek.

Japon üretici, insanların 2040'a dek kadar Ay üzerinde yaşam ve nihayetinde Mars'ta hayat kurmalarına yardımcı olacak "Lunar Cruiser" projesi üzerinde çalışıyor.

Toyota Motor Corp. Lunar Cruiser Projesi Başkanı Sato Takao, projeye yönelik yaptığı değerlendirmede, "yüzyılda bir dönüşüme" dikkati çekti.

Sato, "Uzayı, yüzyılda bir dönüşümümüz olarak görüyoruz. Uzaya giderek, değerini insan hayatına kanıtlayacak iletişim ve diğer teknolojileri geliştirebileceğiz" dedi.

Projenin, insanların araç içinde güvenli şekilde yemek, çalışma, uyuma ve başkalarıyla iletişim kurması fikirlerine dayandığını belirten Sato, aynı eylemlerin uzayda da yapılabilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Bu kapsamda Toyota ile JAXA iş birliğiyle üretilecek "Lunar Cruiser" Ay yüzeyi gezgin keşif aracının lansmanını 2020'lerin sonlarına gerçekleştirecek.

Robotik kol

İsmiyle, dünya geneli ünlenen "Land Cruiser" modelinden ilham alan ve hidrojen yakıt hücresi teknolojisini kullanarak uzayda yol alacak araç, Ay yüzeyinin zorlu ortamında sorunsuz keşif yapmayı hedefliyor.

Toyota'nın sözleşmeli teşebbüslerinden Gitai Japan, Lunar Cruiser için geliştirdiği robotik kol, aracın kullanımı esnasında denetleme ve bakım gibi görevleri yerine getirebilecek.

Ucuna monte edilebilen ve manevra kabiliyetine sahip aksesuarlarıyla robotik kol çukur açma, kaldırma ve süpürme görevi görebilecek.

Gitai Japan Başkanı Nakanose Şo, astronotlar için uzayda çalışmanın büyük masraf ve tehlikelerinin varlığına dikkati çekerek, bu sahada robotların kullanışlılığının önemini belirtti.

Toyota bünyesindeki mühendislerden Noda Şiniçiro, müşterilere hizmete önem verdiklerini belirterek, "Araçlarımızı Ay'a göndermek misyonumuz" diye konuştu.

Japon üreticinin araçlarının her yerde olduğunu anlatan Noda, "Ancak bu daha önce bulunmadığımız bir yere araçlarımız göndermek demek. " dedi.

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Araştırma, Japonya, TOYOTA, Uzay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Toyota'nın Ay aracı "Lunar Cruiser" 2020'lerin sonunda lansman yapacak - Son Dakika
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