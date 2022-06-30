Ocak 2022'de, gecen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 32,2 düşüş kaydedilmişti. Mayıs ayı düşüş oranı, Ocak 2022'den bu yana en büyük olarak kayda geçti

Şirketten yapılan açıklamaya göre Toyota'nın mayıs ayı ülke içi üretim oranı, Mayıs 2021'e göre yüzde 28,5 düşüşle 144 bin 204'e geriledi.

Kaynak: AA

Japonya, Japon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Toyota'nın, Çin çıkışlı parça aksaklıkları sonrası mayıs üretimi düştü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.