Toyota'nın, Çin çıkışlı parça aksaklıkları sonrası mayıs üretimi düştü - Son Dakika
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Toyota'nın, Çin çıkışlı parça aksaklıkları sonrası mayıs üretimi düştü

30.06.2022 09:31
Toyota'nın, Çin çıkışlı parça aksaklıkları sonrası mayıs üretimi düştü

Toyota Motor, mayıs ayı Japonya içi üretiminin, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 28,5 düştüğünü bildirdi.

Toyota Motor, mayıs ayı Japonya içi üretiminin, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 28,5 düştüğünü bildirdi.

Şanghay'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını durdurmak için uygulanan kısıtlayıcı tedbirler, Japon otomotiv firmalarının üretim kapasitelerini etkilemeye devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Toyota'nın mayıs ayı ülke içi üretim oranı, Mayıs 2021'e göre yüzde 28,5 düşüşle 144 bin 204'e geriledi.

Ocak 2022'de, gecen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 32,2 düşüş kaydedilmişti. Mayıs ayı düşüş oranı, Ocak 2022'den bu yana en büyük olarak kayda geçti

Japon firma, mayıs ayı küresel bazda üretimin ise 2021'in aynı dönemine kıyasla yüzde 5,3 düşüşle 634 bin 940'e gerilediğini duyurdu.

Toyota, Mayıs 2022 küresel üretim hedefini yaklaşık 700 bin olarak açıklamıştı.

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Kaynak: AA

Japonya, Japon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Toyota'nın, Çin çıkışlı parça aksaklıkları sonrası mayıs üretimi düştü - Son Dakika

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