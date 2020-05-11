Toyota'nın en büyük hibrit SUV'u Highlander Avrupa'ya geliyor - Son Dakika
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Toyota'nın en büyük hibrit SUV'u Highlander Avrupa'ya geliyor

6 saat önce

Toyota'nın en büyük ve en geniş hibrit SUV'u Highlander, ilk kez Avrupa pazarında satışa sunulacak.

Toyota'nın en büyük hibrit SUV'u Highlander Avrupa'ya geliyor, System.String[]

Toyota'nın en büyük ve en geniş hibrit SUV'u Highlander, ilk kez Avrupa pazarında satışa sunulacak.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, 23 yıllık hibrit deneyimi ve 15 milyonu aşan hibrit müşterisi ile birçok farklı segmentte hibrit modellerini kullanıcılarıyla buluşturan Toyota, 4. nesil kendi kendini şarj eden hibrit teknolojisiyle Highlander Hybrid SUV'u üretti. Efsanevi dayanıklılığı ve SUV pazarındaki kapsamlı deneyimini de Highlander Hybrid SUV'a aktaran Toyota, hibrit teknolojisindeki öncülüğünü ve liderliğini de bir kez daha gözler önüne serdi. Toyota'nın GA-K platformu üzerinde yapılan Highlander'da, SUV konforu, geniş iç hacmi ve yüksek güvenlik standartları, hibrit motorun düşük emisyonları, yüksek yakıt verimliliği ve akıllı dört çeker sürüş sistemi bir araya getirildi

Özel olarak geliştirilen tam hibrit güç ünitesiyle üretilen Highlander, D segmentinde RAV4, C segmentinde C-HR ve önümüzdeki yıl üretimine başlanacak olan B segmentindeki Yaris Cross ile birlikte Toyota'nın Avrupa'daki ürün gamını daha da genişleten yeni bir SUV modeli olacak. Toyota Highlander Hybrid'in 2021'in ilk aylarında Avrupa yollarındaki yerini alması planlanıyor.

Etkileyici tasarım ve geniş iç hacmi


Açıklamaya göre, Highlander Hybrid, 4,950 mm uzunluğu ve çarpıcı 20 inç alaşım jantlarıyla akıcı, dinamik ve sofistike tasarımıyla premium bir şehirli SUV görüntüsü çiziyor. Aynı zamanda her türlü yol koşulunda mükemmel performans için geliştirilen çok yönlü dört çeker sürüş sistemiyle de güçlü yanlar ortaya konuyor.


Highlander Hybrid, 7 kişilik kapasiteye sahip bir SUV olarak pratikliği ve geniş iç hacmiyle tüm yolcular için rahat bir ortam sağlıyor. Gerçek bir 7 koltuklu SUV olarak, ikinci sıra koltukların 180 mm öne kaydırılmasıyla, üçüncü sırada oturacak yetişkinler için yeterli alanın sunulması sağlanırken, en arka koltuklardan araca binmeyi ve araçtan inmeyi de kolaylaştırıyor. Ayak sensörü yardımıyla otomatik olarak açılabilen elektrikli bagaj kapağının ardında yer alan 658 litrelik bagaj hacmi, ikinci sıra koltuklar katlandığında 1,909 litreye çıkıyor.


Üst düzey donanım seviyesine sahip olan Highlander Hybrid'de, orta konsolda 12.3 inç multimedya ekranı, ön cama yansıtmalı gösterge ekranı, Apple CarPlay ve Android Auto bağlantı özellikleri, kablosuz şarj sistemi, koltuk havalandırması ve arka görüşün yolcular ya da kafalıklarla engellenemediği açılıp kapatılabilen dijital kameralı iç dikiz aynası gibi özellikler yer alıyor.


Üstün sürüş dinamikleri


Açıklamada yer verilen bilgilere göre, Highlander'ın 4. nesil tam hibrit güç ünitesi, 2.5 litre Atkinson çevrimi benzinli motoru, önde ve arkada konumlandırılan elektrikli motorlarla birleştiriyor. Arkada yer alan elektrik motoruyla birlikte, her türlü yol şartında yüksek çekiş ve yüksek verimlilik sağlayan akıllı dört çeker sürüş özelliği AWD-i özelliği sunuluyor. Güçlü Nikel-Metal Hidrit sistem bataryası ise, ikinci sıradaki koltukların altına konumlandırıldı.


Toplam sistem gücü 244 HP olan Highlander Hybrid, sadece 146g/km ortalama emisyonu, 6.6 lt/100 km tüketimi (WLTP çevrimi) ve 5.2 lt/100km tüketimi (NEDC) ile sınıfının en iyi CO2 salımı oranını sunuyor.


Sürüş Modu seçme düğmeleriyle birlikte sürücüler, ECO, NORMAL, SPORT ve TRAIL arazi sürüş modları olmak üzere farklı seçenekler arasında kolayca geçişler yapabiliyorlar. Hibrit motorun getirdiği sessiz ve akıcı sürüş, Highlander'da kullanılan akustik ön cam, tavan, kabin ve tabana adapte edilen yalıtım malzemeleriyle, aracın daha da sessiz olması sağlanıyor.


Highlander'ın GA-K platformunun getirdiği hafif ve yüksek sertliğe sahip gövdesiyle birlikte alçak ağırlık merkezi, yeni SUV modelinin çevik bir yol tutuş ve konforlu otoyol sürüş karakteristiğini de gözler önüne seriyor.

İleri seviyede güvenlik


Yeni Highlander Hybrid, geniş çaplı birçok farklı senaryoda kazaları önlemek veya şiddetini azaltmak üzere tasarlanan bir dizi aktif güvenlik teknolojilerini içeren son 'Toyota Safety Sense' güvenlik sistemi ile donatılmış bulunuyor.


Highlander'ın Toyota Safety Sense paketi, kazadan kaçınmak için aktif direksiyon desteği de sağlayan, yayaları ve bisikletlileri algılayan Ön Çarpışma Önleyici Sistem (PCS), Adaptif Hız Sabitleme Sistemi (ACC), Akıllı Şerit Takip Sistemi (LTA) ve Otomatik Yanan Uzun Farlar (AHB) gibi birçok ileri seviye güvenlik özelliklerini içeriyor.

Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.05.2020 11:14 Kaynak: AA


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