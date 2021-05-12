Toyota'nın "Hayalimdeki Araba" resim yarışmasına 31 Mayıs'a kadar başvurulabilecek

Toyota tarafından bu yıl salgın önlemleri çerçevesinde çevrim içi gerçekleştirilecek "Hayalimdeki Araba" resim yarışmasına başvurular, 31 Mayıs'a kadar kabul edilecek.

Şirketin açıklamasına göre, çocuklar, son katılım tarihi 31 Mayıs'a kadar yaptıkları resimleri gönderip yarışmaya katılabilecek.

Önceki yıl hijyen koşulları göz önünde bulundurularak ertelenen organizasyon, bu yılın yarışması ile birleştirildi. Bu yıl 9. kez düzenlenen yarışmaya geçen yıl gönderilen resimler de Toyota Türkiye tarafından dijital ortama aktarılarak oylamaya dahil edilecek.

"Otomobilleri çocuklara sevdirme ve onların hayal dünyalarını geliştirme" temasıyla düzenlenen ulusal yarışma, 7 yaş ve altı, 8-11 yaş arası, 12-15 yaş arası ve özel eğitim alan çocukların katılımına açık yapılıyor.

Çocuklar yaptıkları resimlerin yüksek çözünürlüklü fotoğraflarını "https://hayalimdekiaraba.toyota.com.tr/" adresine göndererek yarışmaya katılacak.

Gönderilen fotoğraflar, en fazla 30 MB boyutunda jpeg, png ve PDF dosyası şeklinde olabilecek. Haziranda yapılacak jüri değerlendirmesi sonucunda dereceye giren resimler, 2 Temmuz'da açıklanacak.

Yarışma ile ilgili tüm detaylara "https://hayalimdekiaraba.toyota.com.tr" adresinden ulaşılabiliyor.