Üye Girişi
Toyota'nın hedefi sıfır emisyonlu araçlar! - Son Dakika

Toyota'nın hedefi sıfır emisyonlu araçlar!

07.06.2021 11:00
Toyota'nın hedefi sıfır emisyonlu araçlar!, System.String[]

Toyota, önümüzdeki 10 yıl içinde Avrupa’da toplam pazarda satılacağı öngörülen 45 milyon adetten fazla sıfır emisyonlu araç sayısını daha da artırmak için çalışmalarına hız verdi.

CARMEDYA.COM – Toyota, önümüzdeki 10 yıl içinde Avrupa'da toplam pazarda satılacağı öngörülen 45 milyon adetten fazla sıfır emisyonlu araç sayısını daha da artırmak için çalışmalarına hız verdi.

Japon üretici, sıfır emisyona sahip araçları uygun şartlarda sunmak ve tüm markaların 45 milyon adetlik satış hedefini ileriye taşımak için ilk etapta, 2025'te Avrupa satışlarını 1.5 milyon adede çıkarmayı planlıyor. Bu plana göre Toyota'nın araç satışlarının 1 milyon 200 binine denk gelen en az yüzde 80'lik dilimini de hibrit ve plug-in hibrit araçlar oluşturacak. Hedef satışın kalan kısmında ise bataryalı elektrikli ve yakıt hücre sistemine sahip sıfır emisyonlu araçlar yer alacak. Bununla birlikte Toyota, 2025'te 10'u sıfır emisyonlu olmak üzere 55'in üzerinde elektrikli, hibrit, plug-in hibrit ve yakıt hücreli araç sunacak.

Toyota'nın hedefi sıfır emisyonlu araçlar!
Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO'su Ali Haydar Bozkurt

"Toyota'nın önceliği çevre"

Küresel ısınma, çevre konusunda bilincin artması ve son olarak pandeminin etkisiyle doğa dostu araçlara olan talebin arttığını ve Türkiye'de de bunu yakından gözlemlediklerini belirten Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO'su Ali Haydar Bozkurt; "1970'li yıllardan başlayarak yatırımlarının önemli bir kısmını çevreci alternatif yakıtlar geliştirmeye aktaran Toyota, hibrit teknolojisiyle otomotiv endüstrisinde bir devrim yapmıştır. Bugün geldiğimiz noktada görüyoruz ki artık hemen hemen tüm markalar, bu ve benzer teknolojiler için yatırım yapıyorlar. Öncü ve lider kimliğimizle dünyaya çevresel açıdan maksimum fayda sağlamak, Toyota olarak ana felsefemizi oluşturuyor. Bu yönde hareket etmeye ve insanlık yararına ürünler sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Bozkurt, ulaşımdan kaynaklı hava kirliliğinin önüne geçilmesi için kısa ve orta vadede hibrit araç teknolojisinin şu anki en çevreci ve en ekonomik çözüm olduğunun da altını çizerek şunları söyledi: "Kişisel çevreci hibrit araç talebi özel kurumlara, kamu kurumlarına ve filo taleplerine de yoğun olarak yansımış durumda. Özellikle son dönemde bankalar gibi birçok kuruluşun filo araçları için hibrit otomobil tercihlerinin yoğunlaştığını görüyoruz. Toyota, hemen hemen tüm segmentlerde sunduğu hibrit otomobil satışlarıyla birlikte endüstrideki lideri kimliğini ortaya koyarak en düşük CO2 emisyonlarını elde etmeyi başardı. 2009 yılında ülkemizde sunduğumuz ilk hibrit otomobilden bu yana 44 bin 478 adetlik hibrit araç satışı gerçekleştirdik. Bu, iki açıdan önemliydi. Birincisi, çevreci hibrit teknolojisinin bilinirliğini artırmak, yaygınlaştırmak ve çevre bilincini üst düzeye taşımak. İkincisi ise bu bilinci gelecek nesillere aktarmak için çalışmaları 360 derece sürdürmek. Geldiğimiz bu noktada yaptığımız araştırmalar memnuniyet ve tavsiye oranlarının yüzde 90'ları aştığını gösteriyor. Çok kısa sayılabilecek bir zamanda büyük bir yol kat etmişiz.

Bugün kullanıcılar yakıt tüketimi, çevresel faktörler, sessiz ve konforlu bir sürüş için hibritleri tercih ettiklerini belirtiyorlar. Bunun yanında; hibrit teknolojisini tercih edenler, geçmişte otomatik vitesli araçlara geçtikten sonra tekrar düz vitese dönmeyenler gibi bundan sonra da hibrit dışında araç kullanmayacaklarını da ifade ediyorlar. Çok değil, bundan 7-8 yıl önce halkımızın büyük bir çoğunluğu hibritin ne olduğunu pek bilmiyordu. Çalışmalarımızla hibriti her mecrada anlattık ve bu seviyeye ulaşarak başarımızı taçlandırdık. Böylelikle markamız ile birlikte diğer markaların da önünü açmış olduk."

Bozkurt ayrıca, normal araçlara göre daha maliyetli durumda bulunan elektrikli ve hibrit araçların vergisel düzenlemelerle daha erişilebilir fiyatlarda olması halinde bu araçlara daha fazla bir yönelme olacağını da kaydederek "Avrupa'da, elektrikli ve hibrit araçlara yönelimde devlet teşvikleri önem kazanıyor. Fransa ve Norveç gibi ülkelerde düşük vergilendirmeyle, Almanya'da araç alımında nakit desteğiyle hibrit ve elektrikli araçlar teşvik ediliyor. Bu konunun devletimiz tarafından titizlikle ele alınacağına inancım tam." diye konuştu.

Toyota'nın hedefi sıfır emisyonlu araçlar!

Toyota'nın hibrit satışları 17.5 milyonu aştı

İlk kez 1997 yılında otomobil dünyasına hibrit teknolojisine sahip Prius modelini sunmasından bu yana hibrit araç satışlarında 17.5 milyon adedi aşmayı başaran Toyota, bu teknoloji sayesinde eşdeğer benzinli araçlara göre 140 milyon tondan daha fazla CO2 emisyonunun salımını da engellenmiş oldu. Türkiye'de ise 2021 yılının ilk 4 ayında 22 bin 173 adetlik toplam Toyota satışları içinde hibrit otomobil satışları 7 bin 824 olarak gerçekleşti. Toyota'nın hibrit satışları içinde ise en çok pay 6 bin 963 adetle Türkiye'de üretilen Corolla Hybrid olarak kayıtlara yansırken, Türkiye toplam otomobil pazarı satışlarında hibrit satışları ise yüzde 7,4 oranına ulaşmış durumda. Toyota'nın toplam pazardaki hibrit satışları da bu paralelde her geçen gün artıyor ve Toyota pazardaki hibrit satış liderliğini açık ara sürdürüyor. Toyota'nın Türkiye ürün gamında bulunan her binek otomobilinin kendi kendini şarj eden hibrit versiyonu bulunuyor.

Toyota'nın hedefi sıfır emisyonlu araçlar!

Toyota tarafından yapılan açıklamada; "Karbon nötr yolculuğunda hiçbir müşterimizi arkamızda bırakmayacağız. Marka olarak herkesin segmentten ve bütçeden bağımsız olarak mümkün olan en düşük CO2 emisyonlu ürüne ulaşma sorumluluğunu taşıyoruz" denildi. Bu ana temel ve vizyonu doğrultusunda Toyota, otomobillerin çevresel etkilerini sıfıra indirmek amacıyla 6 ana başlıktan oluşan 2050 Çevre Hedefi doğrultusunda stratejilerini sürdürmeye devam ediyor.

Toyota'nın hedefi sıfır emisyonlu araçlar!

Otomobil, Türkiye, TOYOTA, Japon, Otomobil, Son Dakika

Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil Toyota'nın hedefi sıfır emisyonlu araçlar! - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Mehmet Ali Erbil'in hastaneye kaldırıldığı haberlerine oyuncu Yüce'den yalanlama geldi 23:44 Mehmet Ali Erbil'in hastaneye kaldırıldığı haberlerine oyuncu Yüce'den yalanlama geldi Kılıçdaroğlu'ndan gece yarısı paylaşımı: Her yerde erken seçim isteyeceğim, bana katılın 23:37 Kılıçdaroğlu'ndan gece yarısı paylaşımı: Her yerde erken seçim isteyeceğim, bana katılın Ankaragücülü futbolcu Torgeir Börven: Türkiye'de bir düzen yok 22:48 Ankaragücülü futbolcu Torgeir Börven: Türkiye'de bir düzen yok
Galatasaray sezonu Selçuk İnan ve Necati Ateş yönetiminde açacak 22:18 Galatasaray sezonu Selçuk İnan ve Necati Ateş yönetiminde açacak Beraber alkol alan 3 arkadaştan biri ev sahibinin eşini taciz etti, ortalık karıştı 21:46 Beraber alkol alan 3 arkadaştan biri ev sahibinin eşini taciz etti, ortalık karıştı Sizin de başınıza gelebilir! Birinci doz aşıyı Türk olarak vurulan gazeteci, ikinci dozda Afgan oldu 20:59 Sizin de başınıza gelebilir! Birinci doz aşıyı Türk olarak vurulan gazeteci, ikinci dozda Afgan oldu
Salgının seyrini değiştirecek araştırma! Koronavirüsten koruyan gen keşfedildi 19:57 Salgının seyrini değiştirecek araştırma! Koronavirüsten koruyan gen keşfedildi Yunanların kendi aralarında fısıl fısıl konuştuğunu Yunan bakan ifşa etti: Türkiye'nin silahları bizi endişelendiriyor 18:40 Yunanların kendi aralarında fısıl fısıl konuştuğunu Yunan bakan ifşa etti: Türkiye'nin silahları bizi endişelendiriyor

Son Dakika Haberleri
18:00 Dini nikahlı eşini boğarak öldürdü! Yaptığı açıklama kan dondurdu: Çocuklar korkmasın diye ambulans çağırmadım
17:51 Aleyna Tilki, ilginç gülüşüyle ödül aldığı geceye damga vurdu
17:51 İBB ve ilçe belediyesi karşı karşıya geldi, vatandaş yine mağdur oldu
17:47 İtalyan savunmacı Bonucci, maçı değerlendirdi: Türkiye, çok güçlü bir takım
17:43 Mesud Barzani'den intikam yemini: Hak ettikleri cezayı alacaklar
17:39 Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Müsilaj'da tek hücreli canlı bulgusuna rastlandı
17:36 İmamoğlu, gündem yaratan görüntüyle ilgili konuştu: Metro projesinde iptal yok, yeniden ele alacağız
17:21 Otomobil sektörünü sarsan çip krizi nedeniyle Alman devi çip fabrikası kurdu
17:17 Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı
17:09 Adana Demirspor Başkanı açıkladı! Murat Sancak: En ucuz loca 500 bin TL olacak
Almanya hazırlık karşılaşmasında Letonya'yı 7-1 mağlup etti Almanya hazırlık karşılaşmasında Letonya'yı 7-1 mağlup etti         
23:59
Fenerbahçe, Sporting Lizbon'dan Andraz Sporar'a imza attırmak için harekete geçti Fenerbahçe, Sporting Lizbon'dan Andraz Sporar'a imza attırmak için harekete geçti         
23:42
CHP'li büyükşehir belediye başkanından canlı yayında çok konuşulacak sözler: Yetişmiş CHP'li varsa işe alayım CHP'li büyükşehir belediye başkanından canlı yayında çok konuşulacak sözler: Yetişmiş CHP'li varsa işe alayım         
23:30
Dizi final yaptı, Dilan Çiçek Deniz soluğu Bodrum'da aldı Dizi final yaptı, Dilan Çiçek Deniz soluğu Bodrum'da aldı         
22:19
Şeyma Subaşı'nın sevgilisiyle ilgili bomba iddialar: Adını değiştirdi, aynı adreste birden fazla şirket kurdu Şeyma Subaşı'nın sevgilisiyle ilgili bomba iddialar: Adını değiştirdi, aynı adreste birden fazla şirket kurdu         
22:06
Sedat Peker'in Sedat Peker'in "Sezgin Baran Korkmaz'ın otelinde bedava kaldı" dediği mahkeme başkanı sessizliğini bozdu         
21:10
Erdoğan-Biden görüşmesinin içeriği belli oldu! Masada 5 kritik konu başlığı var Erdoğan-Biden görüşmesinin içeriği belli oldu! Masada 5 kritik konu başlığı var         
20:31
ABD ve Avrupa Birliği, Afganistan'da amirlerinin tecavüzüne uğrayan kadın polislerle ilgili soruşturma istedi ABD ve Avrupa Birliği, Afganistan'da amirlerinin tecavüzüne uğrayan kadın polislerle ilgili soruşturma istedi         
19:37
Mesud Barzani'den intikam yemini: Hak ettikleri cezayı alacaklar Mesud Barzani'den intikam yemini: Hak ettikleri cezayı alacaklar         
17:44
Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Müsilaj'da tek hücreli canlı bulgusuna rastlandı Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Müsilaj'da tek hücreli canlı bulgusuna rastlandı         
17:39
Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı         
17:18
İtfaiye aracı kullanarak gündeme gelen 3 kadın sitem etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik İtfaiye aracı kullanarak gündeme gelen 3 kadın sitem etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik         
16:28
Sosyal medyada gündem oldu! Karpuz ve kavunları şarkı söyleyerek satıyor Sosyal medyada gündem oldu! Karpuz ve kavunları şarkı söyleyerek satıyor         
15:28
Sedat Peker'in hedefindeki Veyis Ateş'e Fatih Altaylı'dan çağrı: Bu vahim iddiaları net bir şekilde yalanla Sedat Peker'in hedefindeki Veyis Ateş'e Fatih Altaylı'dan çağrı: Bu vahim iddiaları net bir şekilde yalanla         
14:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında bacak bacak üstüne atan kadın uyarılınca bacağını indirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında bacak bacak üstüne atan kadın uyarılınca bacağını indirdi         
12:35
Acun Ilıcalı'dan Erkan Petekkaya'ya yanıt: Bizde dizi yapan adam bana küfrediyor Acun Ilıcalı'dan Erkan Petekkaya'ya yanıt: Bizde dizi yapan adam bana küfrediyor         
09:37
Cesedi bazanın altında bulunan genç kızın ölümünde hayrete düşüren külotlu çorap ayrıntısı Cesedi bazanın altında bulunan genç kızın ölümünde hayrete düşüren külotlu çorap ayrıntısı         
09:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2021 00:05:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Toyota'nın hedefi sıfır emisyonlu araçlar! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement