Toyota'nın hibrit modellerine büyük ilgi - Son Dakika

CARMEDYA.COM – Salgın dönemiyle birlikte fosil yakıtlı otomobiller yerine çevreci araçlara yönelik kişisel tercihler artarak sürerken, karbon ayak izini düşürmek isteyen kurum ve kuruluşlar da hibrit teknolojisine sahip otomobillere yöneldi.

Bu süreçte Toyota ise, Türkiye'den 2021 yılı için hibrit motora sahip 28 bin filo aracı talebi aldı.

2021 yılının Ocak ve Şubat aylarında Türkiye otomobil pazarında hibrit otomobillerin toplam pazardan aldıkları pay yüzde 8,7 seviyesine yükselirken, önemli bir yere sahip dizel modellerin payı yüzde 27,4'e geriledi. Türkiye pazarında her 100 hibrit aracın 90'ı Toyota logosunu taşırken, yılın ilk ayında satışı yapılan 7 bin 442 Corolla modelinin de 3 bin 526 adet ile yüzde 47'si hibrit versiyon olarak kayıtlara yansıdı.

Bugün tüm dünyada 17 milyon satış adedine ulaşan Toyota hibrit otomobiller özellikle şehir içi kullanımlarda sürüşleri büyük oranda emisyon salımı olmadan gerçekleştirirken, hafif hibritler başta olmak üzere diğer hibrit araçlardan farklı olarak kullanım süresinin yüzde 50'sini elektrikli motor ile kat ederek yakıt tasarrufu sağlıyor. Hibritler ayrıca, hafif hibritlere göre çok daha güçlü elektrik motoru ve aküsü sayesinde anında güç ve hızlanma da sağlıyor.

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO'su Ali Haydar Bozkurt

"Hibrit otomobil talebi katlanarak artacak"

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO'su Ali Haydar Bozkurt, pandemi döneminde alınan önlemlerin Türkiye ve dünyadaki olumlu çevresel etkilerini yakından gözlemlendiklerini belirterek "Kişisel çevreci hibrit araç talebi özel kurumlara, kamu kurumlarına ve filo taleplerine yoğun olarak yansımış durumda. Bir iki yıl önceden başlayan ve bu yıl artarak devam eden hibrit otomobil taleplerini karşılamak ve yeteri kadar araç bulmak için yoğun bir şekide uğraşıyoruz." dedi. Bozkurt, son iki yıldır katlanarak artan yoğun taleple birlikte filolarda hibritlerin dizelin yerini almaya başladığını da sözlerine ekleyerek şunları söyledi;

"Kurumsal yapıların artık karbon ayak izini takip etmek ve düşürmek amacıyla şirket araçlarının hibritler başta olmak üzere daha çevreci modellere evrilmesi konusunda düğmeye bastıklarını görüyoruz. Teşvikler ve teknolojinin gelişimiyle elde edilen maliyet avantajları sayesinde hibrit modeller ile dizel ya da benzinli otomobiller arasında bir fiyat uçurumu da artık yok. Hem perakende hem de filo kullanıcıları bu durumu çok iyi değerlendiriyorlar. 2020 yılında toplam hibrit satışımız 16 bin 55 adet olarak gerçekleşmişti. Yoğun filo talebiyle 2021 yılında bir rekora imza atarak hibrit araç satışımızın önemli bir seviyeye gelmesini bekliyorum. Toyota hibrit otomobil kullancısı 750 kişiyle yaptırdığımız anket de bunu doğrular nitelikte. Ankette memnuniyet ve tavsiye oranı yüzde 90'ı aşarken, tekrar hibrit otomobil alırım diyenlerin oranı yüzde 85 seviyesinde. Ayrıca kullanıcılar yakıt tüketimi, çevresel faktörler, sessiz ve konforlu bir sürüş için hibritleri tercih ettiklerini belirtiyorlar. Bunun yanında; hibrit teknolojisini tercih edenler geçmişte otomatik vitesli araçlara geçtikten sonar tekrar düz vitese dönmeyenler gibi bundan sonra da hibrit dışında araç kullanmayacaklarını da ifade ediyorlar"

Hibritler her açıdan avantajlı

Uzun vadeli stratejisiyle hibrit elektrikli güç ünitelerine odaklanan ve sıkılaşan emisyon yönetmeliklerini karşılayıp bu teknolojide lider olmayı başaran Toyota, sürekli olarak geliştirdiği hibrit teknolojisi ile de kullanıcısına büyük avantajlar sunuyor.

Yapılan ölçümlerde; dizele göre yüzde 15, benzinliye göre yüzde 36 oranında daha az yakıt tüketim maliyetine de sahip olan hibritler, hafif hibrit otomobiller başta olmak üzere diğer hibrit ve benzeri modellere göre bir çok ülke ve bölgedeki düşük emisyon standartlarına da olumlu cevap veriyor. Bunun yanında ayrıca ikinci el rakamlarını karşılaştırıldığında da hibrit araçların benzinli araçlara göre yüzde 4, dizel araçlara göre ise yüzde 6 daha avantajlı ikinci el değerine sahip olduğu görülüyor.