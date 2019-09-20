Toyota'nın hibrit satışları 14 milyonu aştı

Toyota'nın, ilk seri üretim hibrit aracını sunduğu 1997 yılından bu yana hibrit araç satışlarında 14 milyon adeti aştı.

Haber Yayın Tarihi:

Yazıcıoğlu davası tanığı: Bu ifadeler insanı ipe götürür, göndermeyelim

Bir günlük araç kiraladılar, yıllardır borç ödüyorlar

Son dakika: Minik Leyla'nın ölümüyle ilgili davada şoke eden gelişme! Ailesi şikayetçi olmadı