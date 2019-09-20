Son Dakika Haberleri: Toyota'nın hibrit satışları 14 milyonu aştı
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Toyota'nın hibrit satışları 14 milyonu aştı

29 dakika önce

Toyota'nın, ilk seri üretim hibrit aracını sunduğu 1997 yılından bu yana hibrit araç satışlarında 14 milyon adeti aştı.

Toyota'nın hibrit satışları 14 milyonu aştı, System.String[]

Toyota'nın, ilk seri üretim hibrit aracını sunduğu 1997 yılından bu yana hibrit araç satışlarında 14 milyon adeti aştı.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:40 
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