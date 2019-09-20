Toyota'nın hibrit satışları 14 milyonu aştı
29 dakika önce
Toyota'nın, ilk seri üretim hibrit aracını sunduğu 1997 yılından bu yana hibrit araç satışlarında 14 milyon adeti aştı.
Toyota'nın, ilk seri üretim hibrit aracını sunduğu 1997 yılından bu yana hibrit araç satışlarında 14 milyon adeti aştı.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:40
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