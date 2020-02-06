Toyota'nın hidrojen yakıtlı gemisi yeniden denizlerde - Son Dakika
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Toyota'nın hidrojen yakıtlı gemisi yeniden denizlerde

11 dakika önce

Toyota tarafından "sıfır emisyon" amacıyla geliştirilen hidrojen yakıt hücresi teknolojisini enerji kaynağı olarak kullanan Energy Observer gemisi denizlerdeki 2020 turuna başlıyor.

Toyota'nın hidrojen yakıtlı gemisi yeniden denizlerde, System.String[]

Toyota tarafından "sıfır emisyon" amacıyla geliştirilen hidrojen yakıt hücresi teknolojisini enerji kaynağı olarak kullanan Energy Observer gemisi denizlerdeki 2020 turuna başlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ilk hidrojen yakıt hücreli otomobil olan Mirai'yi otomotiv dünyasına sunan Toyota, 2020 turuna hazırlanan geminin yakıt hücresi sistemini geliştirdi.

Toyota'nın 2050 çevre hedefi doğrultusunda Energy Observer ile yakın iş birliği halinde çalışan Toyota Avrupa Teknik Merkezi, Mirai modelindeki yakıt hücresi sistemini özel bir yakıt sistemine dönüştürdü.

Sistemin tasarlanması ve gerekli parçaların üretimini üstlenen Avrupa'daki Ar-Ge ekibi, yakıt hücresi sistemini kompakt bir hale getirilmesi görevini üstlendi.

Sistemin 7 ayda Energy Observer'a uygulanabilmesi, Toyota'nın sahip olduğu yakıt hücresi teknolojisinin farklı alanlarda kullanmaya ne kadar uygun olduğunun göstergesi olarak da öne çıktı.

Birleşmiş Milletler - Sürdürülebilir Gelişim Hedefleri kapsamında (Sustainability Development Goals – SDG) çevre için yenilikçi yaklaşımlar arayışında olan Energy Observer gemisi, hem geleceği tasarlama amacına hizmet ediyor hem de daha temiz bir dünyanın mümkün olabileceğini kanıtlamaya çalışıyor.

Denizcilikteki hidrojen kullanımının geliştirilmesi ve enerjide karbon emisyonunu azaltma noktasında hidrojenin iyi bir temel oluşturduğuna inanan Toyota, birçok farklı alanda uygulama alanına imkan veren Yakıt Hücresi Sistemi ile bu teknolojinin pazarda kabul görmesini ve yaygınlaşmasını amaçlıyor.

2017 yılından bu yana projeyi destekleyen Toyota, yakıt hücresi sistemi ile hidrojen toplumu oluşturmak istiyor.

Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 04:44 Kaynak: AA
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