Son Dakika Haberleri: Toyota'nın hizmet robotu günlük işleri kolaylaştıracak
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Toyota'nın hizmet robotu günlük işleri kolaylaştıracak

2 saat önce

Toyota, farklı ihtiyaçlara cevap vererek insanların hayat kalitesini daha ileriye taşıyacak yeni servis robotlarını geliştirmek için Preferred Networks (PFN) şirketiyle iş birliği anlaşması imzaladı.

Toyota'nın hizmet robotu günlük işleri kolaylaştıracak, System.String[]
Toyota, farklı ihtiyaçlara cevap vererek insanların hayat kalitesini daha ileriye taşıyacak yeni servis robotlarını geliştirmek için Preferred Networks (PFN) şirketiyle iş birliği anlaşması imzaladı.
Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, insanların gündelik işlerinde yardımcı olacak hizmet robotu geliştirmeye devam ediyor.
Endüstriyel alanlardan tıbbi bakımlara, engellilere, yardımdan lojistiğe kadar kullanım alanları çok genişleyen robotların bireysel hayatlara entegre edilmesi ve insanlığa katkı sağlaması Toyota için büyük önem taşıyor.
Toyota, robotlar konusundaki deneyimiyle günlük hayatı öğrenebilen ve çeşitli görevleri yerine getirebilen servis robotlarını da bu amaçla geliştiriyor.
İnsan Destek Robotu'nu kullanarak, farklı alanlarda hizmet veren robotlar üreten Toyota, bu amaçla Preferred Networks (PFN) ile de bir işbirliği anlaşması imzaladı.
Anlaşmaya göre Toyota, Preferred Networks şirketine bir dizi İnsan Destek Robotu tedarik ederken, her iki şirket bu yöndeki araştırma ve geliştirme faaliyetlerini üç yıl boyunca sürdürme kararı aldı.
Toyota ve PFN, mevcut birikimleri de dahil olmak üzere geliştirdikleri yenilikleri birbirleriyle paylaşacaklar. Her iki şirket de ortak araştırmalarını da uygun gördükleri alanda serbestçe yapabilecekler. Böylece Toyota ve PFN, günlük hayata hizmet edecek servis robotları gelişimini hızlandırmış olacak.

Toyota, 2004'ten itibaren robotlar geliştirerek, engellilere ve yaşlılara destek olarak günlük hayatlarına yardımcı olmaya sürdürüyor.
İnsan Destek Robotu da 13 ülkede 49 organizasyonda araştırma ve geliştirme için kullanılmıştı.
Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:08 Kaynak: AA
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