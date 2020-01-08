Toyota'nın kampanyaları yeni yılda da devam ediyor - Son Dakika

Toyota, yeni yılın ilk kampanyasında cazip fiyat avantajları ve en uygun ödeme koşullarını sunmaya devam ediyor.



Toyota açıklamasına göre, kamu bankalarının yerli üretim araçları desteklemek amacıyla başlattıkları finans kampanyasının da 31 Mart'a kadar uzatılmasıyla Türkiye'de üretilen Corolla Flame, Corolla Flame X-Pack, Corolla Passion, Corolla Passion X-Pack ve tüm Toyota C-HR modellerine 50 bin TL, 36 ay vade ve yüzde 0,69 faiz oranıyla sahip olunabilecek.



Bunun yanında ayrıca pick-up Hilux ise ocak ayı boyunca 75 bin TL'ye 12 ay vadede sıfır faiz oranı ile kampanyada yerini alıyor. 2019 model Hilux'lar 211 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla ocak ayı boyunca satışa sunulacak.

Toyota'nın Corolla Flame, Corolla Flame X-Pack, Corolla Passion, Corolla Passion X-Pack ve tüm CHR modellerini kapsayan 50 bin TL, 24 ay ve yüzde 0,99 faiz oranlı kampanyası da ocak ayında devam edecek.



Kampanyada Corolla'nın ÖTV avantajına sahip hibrit modelleri ile birlikte benzinli seçenekleri de özel fiyatlarla Toyota plazalarda yeni müşterilerini bekliyor. 2020 model yeni Toyota Corolla'lar 133 bin 100 TL'den, Yeni Toyota Corolla Hybrid modelleri ise 186 bin 850 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.



Toyota'nın ocak kampanyasında; RAV4 Hybrid, C-HR, C-HR Hybrid, Yaris ve Yaris Hybrid modelleri de fiyat avantajlarıyla yeni kullanıcılarını bekliyor. 31 Ocak'a kadar Türkiye geneline yayılmış tüm Toyota yetkili satıcılarında geçerli olacak kampanya kapsamında ÖTV teşviki ile 2020 model C-HR Hybrid 192 bin 950 TL'den başlayan fiyatlar ile sunulurken, 2019 model yılına ait Yaris 104 bin 700 TL, Yaris Hybrid 162 bin 50 TL, RAV4 Hybrid 336 bin 500 TL ve yeni Camry Hybrid 479 bin 200 TL'den başlayan anahtar teslim fiyatlarla ocak ayı kampanyasına katılıyor.

2020 model Toyota C-HR'ın benzinli seçenekleri de 171 bin 250 TL'den başlayan fiyat avantajıyla kampanyaya dahil oluyor.



Yüzde 1,19'dan başlayan faiz oranları ve bütçeye göre şekillendirilebilen 60 aya varan vade seçenekleri ile Toyota'nın yeni yıl kampanyasından yararlananlar için markası ne olursa olsun eski araçlarını değiştirip yeni bir Toyota almak isteyenler için "takas" imkanı da bulunuyor.

Aynı zamanda Toyota, yeni devreye aldığı program ile birlikte 5 yıl veya 100 bin kilometreye (hangisi önce dolarsa) kadar uzatılmış garanti de sunuyor.