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Toyota'nın kampanyası şubatta da sürüyor - Son Dakika

Toyota'nın kampanyası şubatta da sürüyor

08.02.2022 13:04
Toyota'nın kampanyası şubatta da sürüyor

Toyota'nın yeni yılın ilk ayında başlattığı finansal fırsatlarla dolu kampanyası şubat ayında da devam ediyorToyota açıklamasına göre, markanın şubat ayı kampanyasında Yaris ve Yaris Hybrid modellerinin 75 bin TL, 12 ay vade ve yüzde 0,69 finansman oranıyla satışı sürerken, dileyen müşteriler...

Toyota'nın yeni yılın ilk ayında başlattığı finansal fırsatlarla dolu kampanyası şubat ayında da devam ediyor

Toyota açıklamasına göre, markanın şubat ayı kampanyasında Yaris ve Yaris Hybrid modellerinin 75 bin TL, 12 ay vade ve yüzde 0,69 finansman oranıyla satışı sürerken, dileyen müşteriler Yaris 1.0 Vision haricindeki diğer Yaris modelleri için nakit alım indiriminden yararlanabiliyor.

Toyota Professional ailesinin üyeleri yenilenen Hilux, Proace City ve Proace City Cargo modelleri de 100 bin TL, 12 ay vade ve yüzde 0,69 finansman oranıyla şubat kampanyasında avantajlı bir şekilde sunuluyor.

Şubat kampanyasında ayrıca, yeni araç kredilerinde 6 ay, Xchange by Toyota kredilerinde ise 3 aya kadar erteleme imkanı da otomobil severleri bekliyor.

Toyota'nın hibrit modelleri için anlaşmalı banka aracılığıyla "Çevre Dostu Kredisi" ile şubat ayında tüm vadelerde, sıfır ve 2. el araçlar için 1-12 ay arası yüzde 1,85, 13-36 ay arası yüzde 1,95 ve 37-48 ay arası da yüzde 2,05 finansman oranı olanağı da bulunuyor.

Yüzde 1,85'ten başlayan finansman oranları ve her bütçeye göre şekillendirilebilen 60 aya kadar uzayan vade seçenekleri ile Toyota'nın şubat ayı kampanyasından yararlanmak isteyenler için markası ne olursa olsun eski araçlarını değiştirip yeni bir Toyota almak isteyenlere "takas" seçeneği de bir başka alternatif oluşturuyor.

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Türk Lirası, Tragger, TOYOTA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Toyota'nın kampanyası şubatta da sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Toyota'nın kampanyası şubatta da sürüyor - Son Dakika
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