Toyota’nın 'Supra efsanesi' geri döndü
47 dakika önce
Toyota, spor otomobil modeli Supra'nın yeni jenerasyonunu Detroit'teki 2019 Kuzey Amerika Uluslararası Otomobil Fuarı'nda tanıttı.
Toyota, spor otomobil modeli Supra'nın yeni jenerasyonunu Detroit
'teki 2019 Kuzey Amerika
Uluslararası Otomobil Fuarı'nda tanıttı. Toyota GR Supra, saf sürüş heyecanını çift salyangozlu turbo beslemeye sahip 3.0 litre altı silindirli motordan alıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 11:59
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