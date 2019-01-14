Son Dakika Haberleri: Toyota’nın 'Supra efsanesi' geri döndü

Toyota’nın 'Supra efsanesi' geri döndü

47 dakika önce

Toyota, spor otomobil modeli Supra'nın yeni jenerasyonunu Detroit'teki 2019 Kuzey Amerika Uluslararası Otomobil Fuarı'nda tanıttı.

Toyota’nın 'Supra efsanesi' geri döndü, System.String[]
Toyota, spor otomobil modeli Supra'nın yeni jenerasyonunu Detroit'teki 2019 Kuzey Amerika Uluslararası Otomobil Fuarı'nda tanıttı. Toyota GR Supra, saf sürüş heyecanını çift salyangozlu turbo beslemeye sahip 3.0 litre altı silindirli motordan alıyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 11:59 

Kuzey Amerika, Detroit, Ekonomi
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