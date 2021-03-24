Toyota, "PROACE CITY" ile ticari segmentte iddiasını artıracak - Son Dakika

Türkiye'de Hilux ile hafif ticari araç pazarında farkını ortaya koyan Toyota, PROACE CITY camlı van modelini de pazara sunarak segmentteki iddiasını daha da yukarıya taşıyor.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, müşterilerin beklentilerini karşılayacak şekilde hem iş hem de özel amaçlı kullanılacak özellikler dikkate alınarak tasarlanan Proace City, Türkiye'de lansmana özel 199 bin 500 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Açıklamaya göre, PROACE CITY'nin çevrim içi olarak gerçekleşen tanıtımında konuşan Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt, Türkiye ve Avrupa'da kompakt ticari araç segmentinin her geçen gün önemini artırdığını belirterek, "PROACE CITY dış tasarımda şık ve premium, iç tasarımda da binek araç konforuna sahip bir model. Müşterilerimiz iş hayatlarında da, aileleriyle birlikte özel hayatlarında da PROACE CITY'i severek kullanacaklar." ifadelerini kullandı.

Benzerlerine göre PROACE CITY'nin tüm versiyonlarında standart olarak sunulan donanımların çok üst düzeyde olduğunu aktaran Bozkurt, şunları kaydetti:

"PROACE CITY bir SUV tasarımı, donanımı ve binek otomobil konforunu barındırıyor. Standart olarak sunulan bu donanımlar modelimizi segmentinde ayrı bir yere taşıyor. Satışlarımıza müşteri beklentisinin yüksek olduğu camlı van modelimizle başlıyoruz. PROACE CITY için 2021 yılı hafif ticari araç pazarında yüzde 4,5-5 pay alarak 5 bin-5 bin 500 aralığında bir satış hedefimiz bulunuyor. Eğer ek adetler de alabilirsek satış adetleri yukarıya çıkacaktır. Hafif ticari araç pazarı ülkemizde sürekli gelişen bir pazar. Geçtiğimiz yıl 162 bin adet seviyelerinde tamamlanan pazarın bu yıl 180-200 bin aralığında satış adetlerine ulaşmasını bekliyoruz. Toyota olarak PROACE CITY'nin üst versiyonları da dahil olmak üzere çok rekabetçi bir fiyatla hafif ticari araç segmentinde iddiamızı ortaya koyacağız."

"Segmentinde tek olarak 5 yıl 150 bin kilometre garanti kapsamında"

Bozkurt, PROACE CITY'nin Dream, Flame X-Pack ve Passion X-Pack olmak üzere 3 farklı donanım seviyesi olduğunu ve giriş seviyesinden itibaren zengin donanımlar ile satışa sunulduğunu belirterek, "Sınıfında yalnızca PROACE CITY'de bulunan yansıtmalı renkli gösterge ekranı, bütün versiyonlarda standart olarak sunulan akıllı telefon entegrasyonu, Flame X-Pack ve Passion X-Pack'te yine standart olarak bulunan panoramik cam tavan gibi üstün birçok özellik modelimizi ayrı bir yere konumlandırıyor. Ancak segmentinde tek olarak 5 yıl 150 bin kilometre garanti kapsamında olması Toyota markasını ve PROACE CITY'yi farklı kılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bozkurt, PROACE CITY'nin de ürün gamına katılmasıyla birlikte müşterilere üstün hizmet sağlayacak yeni "Toyota Professional" marka stratejisini tüm yetkili satıcılarda devreye alacaklarını bildirdi.

PROACE CITY'nin özellikleri

Verilen bilgiye göre, yeni PROACE CITY, hem iş hem de özel amaçlı olarak kullanılacak şekilde tasarlandı. Pratik özelliklerinin yanı sıra yüksek konfor unsurlarıyla da öne çıkan PROACE CITY, sadece yük taşıyacak şekilde değil, araç içerisindekilerin konforunu da odak noktasına alarak geliştirildi.

821 kilogram taşıma kapasitesi ve 1.000 kilogramlık römork çekme kapasitesiyle öne çıkan PROACE CITY, aynı zamanda verimli motor seçenekleri sunuyor. PROACE CITY, üst düzey teknolojik özellikleri, etkileyici aktif güvenlik sistemleri ve kolay kullanıma sahip esnek kabiniyle donanımlı bir mobil ofis gibi kullanılabiliyor. 4,403 mm uzunluğa, 1,880 mm yüksekliğe, 1,848 mm genişliğe ve 2,785 mm dingil mesafesine sahip PROACE CITY, modern iç ve dış tasarımı pratik bir kullanım ve konforlu sürüşle buluşturuyor. PROACE CITY, 775 litre ve arka koltuklar katlandığında 1.414 litre olan bagaj hacmiyle de öne çıkıyor.

Pratikliği ve konforu bir arada sunan sahip modelde, kullanımı kolaylaştırmak adına birçok saklama göz ve özellik de bulunuyor. Bagaj kapısında yukarı açılabilir cam, ön koltukların arasındaki konsol, ön koltukların arkasındaki katlanır masalar, arka yan camlarda güneşlik, arka koltuk zemin saklama gözleri ve aracın bagaj tavanına entegre saklama alanı ile çok yönlülüğü artırıyor.

PROACE CITY, iki farklı dizel motor seçeneğiyle tercih edilebilecek. 100 HP ve 130 HP'lik 1.5 litre dizel motorlar, düşük yakıt tüketimi ve düşük karbondioksit emisyon değerleriyle öne çıkıyor. 100 HP güç ve 250 Nm tork üreten 1.5 litrelik giriş seviyesi dizel motor, 5 ileri manuel şanzımanla eşleştiriliyor. 110 g/km karbondioksit değerine sahip motorun karma tüketimi 4.2 litre/100 km.

PROACE CITY'nin daha yüksek performans sunan 130 HP ve 300 Nm'lik 1.5 litre dizel motoru ise 8 ileri otomatik şanzıman ile eşleştiriliyor. 114 g/km karbondioksit emisyon salımı olan aracın, 100 kilometrede tüketimi ise 4.4 litre. 0-100 km/s hızlanmasını 11.1 saniyede tamamlayan 130 HP'lik PROACE CITY, 183 km/s maksimum hıza ulaşabiliyor.

Geniş kullanım alanı ve çok yönlülük ile tasarlanan PROACE CITY, premium binek otomobillerde görülen özellikleri de sunuyor.

Kullanıcıların önceliklerini düşünerek tasarlanan PROACE CITY'de üst düzey güvenlik sistemleri sunuluyor. Binek otomobillerde bulunan son aktif güvenlik sistemlerini ve sürücü asistan sistemlerini adapte eden PROACE CITY, yenilikçi güvenlik paketleriyle geliyor. PROACE CITY'de otomatik frenleme yapan yaya algılama özellikli ön çarpışma önleyici, trafik işareti algılama sistemi, adaptif hız sabitleme sistemi, otomatik yanan uzun farlar, römork savrulma kontrol sistemi, kör nokta uyarı sistemive akıllı park destek sistemi gibi özellikler yer alıyor.

Toyota PROACE CITY alan müşteriler için 2 yıl 7/24 yol yardımı hizmeti sağlanacak. Hafif ticari araç pazarına Toyota farkını ortaya koyacak Toyota Professional, müşterilerin hayatını kolaylaştıracak hizmetleri de sunacak. Yaygın bayi ve servis ağıyla birlikte online servis randevusu, servis vale hizmeti, Toyota Forever Card avantajları gibi birçok hizmet bu yeni oluşumda yer alacak.