Toyota'nın ülke içi üretimi son 45 yılın en düşük seviyesinde - Son Dakika
Üye Girişi

Toyota'nın ülke içi üretimi son 45 yılın en düşük seviyesinde

27.04.2022 12:41
Toyota'nın ülke içi üretimi son 45 yılın en düşük seviyesinde

Japon otomotiv üreticisi Toyota Motor, 2021 mali yılında ülke içi araç üretiminin önceki mali yıla kıyasla yüzde 5,4 düştüğünü duyurdu.

Japon otomotiv üreticisi Toyota Motor, 2021 mali yılında ülke içi araç üretiminin önceki mali yıla kıyasla yüzde 5,4 düştüğünü duyurdu.

Toyota, Mart 2021'de sonra eren 2021 mali yılı kapsamında üretim ve satış verilerini güncelledi.

Buna göre Toyota'nın ülke içi araç üretimi, önceki mali yıla kıyasla 2021 mali yılında yüzde 5,4 düşüş göstererek 2 milyon 760 bin 843'e geriledi.

Firmadan yapılan açıklamada, Toyota'nın 2021 mali yılı ülke içi araç üretiminin son 45 yılın en düşük seviyesine gerilediği ifade edildi.

Düşüşün, tedarik zinciri sorunları ile Kovid-19'un yol açtığı fabrika kapanmaları kaynaklı olduğu bildirildi.

Böylelikle Japon firmanın yıllık ülke içi 3 milyon araç üretim hedefi yine yakalanamadı.

Toyota'nın küresel araç üretimi ise Kuzey Amerika ve Asya piyasalarında artan talep sonucu yüzde 4,7 artışla 8 milyon 569 bin 549'a yükseldi. Böylece markanın küresel araç üretimi, son 3 yıldır ilk kez artış gösterdi.

Satışlar yüzde 4,7 arttı

Japon firmanın küresel araç satışları önceki mali yıla kıyasla yüzde 4,7 artışla 9 milyon 511 bin 558'e yükselirken, bu oran firma tarihi boyunca en yüksek ikinci oran olarak kayda geçti.

Ülke içi satışlar yüzde 9,3 düşerek 1 milyon 395 bin 920'ye gerilerken, deniz aşırı satışlar yüzde 7,5 artışla 8 milyon 115 bin 638'e çıktı.

Deniz aşırı satışlar Kuzey Amerika'da yüzde 2,7 ve Asya'da yüzde 5,4 artış yakaladı.

YORUMLAR
500
AB'de ticari araç satışları martta sert düştü AB'de ticari araç satışları martta sert düştü Çin'e ait donanma gemisi, Japonya kara sularına girdi Çin'e ait donanma gemisi, Japonya kara sularına girdi

Togo Cumhuriyeti, Tragger, TOYOTA, Japon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Toyota'nın ülke içi üretimi son 45 yılın en düşük seviyesinde - Son Dakika


Son Dakika
13:06 Canlı yayında "Burada bir hesap hatası yok mu?" sorusuna Bakan Karaismailoğlu'ndan yanıt: Bu bir matematiktir
12:59 Millet bahçesi tabelasındaki M harfini çalıp sattı, tutuklandı! 7 yıla kadar hapsi isteniyor!
12:48 Rusya'dan Batı'ya tehdit: Kiev rejimine silah sağlayan NATO ülkelerinin askeri üslerini vurabiliriz
12:40 Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu: Batı'nın gönderdiği silahları füzeyle vurduk
12:38 ''Ya bana katılın ya yolumdan çekilin'' diyen Kılıçdaroğlu: Çatışma ne kadar sert olursa zafer de o kadar yakın ve görkemli olacaktır
12:22 Akşener "Kahrolsun istibdat" sloganıyla grup salonunu inletti: "Yaşasın hürriyet, adalet, müsavat ve meşveret!" sözleri alkışlarla karşılandı
12:21 Yem firmalarına yönelik soruşturma sona erdi! 4 şirkete toplam 159 milyon lira ceza kesildi
11:52 Ozan Dolunay ile Berrak Tüzünataç yeni dizi projesi için bir araya geliyor
11:48 Merve Boluğur, yaza hızlı bir giriş yaptı! İşte mayolu pozu
11:45 Rusya-Ukrayna savaşında yeni gelişme: Rus ordusuna ait askeri mühimmat deposu vuruldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 13:16:58. #1.12#
SON DAKİKA: Toyota'nın ülke içi üretimi son 45 yılın en düşük seviyesinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement