Toyota'nın ülke içi üretimi son 45 yılın en düşük seviyesinde - Son Dakika

Japon otomotiv üreticisi Toyota Motor, 2021 mali yılında ülke içi araç üretiminin önceki mali yıla kıyasla yüzde 5,4 düştüğünü duyurdu.

Toyota, Mart 2021'de sonra eren 2021 mali yılı kapsamında üretim ve satış verilerini güncelledi.

Buna göre Toyota'nın ülke içi araç üretimi, önceki mali yıla kıyasla 2021 mali yılında yüzde 5,4 düşüş göstererek 2 milyon 760 bin 843'e geriledi.

Firmadan yapılan açıklamada, Toyota'nın 2021 mali yılı ülke içi araç üretiminin son 45 yılın en düşük seviyesine gerilediği ifade edildi.

Düşüşün, tedarik zinciri sorunları ile Kovid-19'un yol açtığı fabrika kapanmaları kaynaklı olduğu bildirildi.

Böylelikle Japon firmanın yıllık ülke içi 3 milyon araç üretim hedefi yine yakalanamadı.

Toyota'nın küresel araç üretimi ise Kuzey Amerika ve Asya piyasalarında artan talep sonucu yüzde 4,7 artışla 8 milyon 569 bin 549'a yükseldi. Böylece markanın küresel araç üretimi, son 3 yıldır ilk kez artış gösterdi.

Satışlar yüzde 4,7 arttı

Japon firmanın küresel araç satışları önceki mali yıla kıyasla yüzde 4,7 artışla 9 milyon 511 bin 558'e yükselirken, bu oran firma tarihi boyunca en yüksek ikinci oran olarak kayda geçti.

Ülke içi satışlar yüzde 9,3 düşerek 1 milyon 395 bin 920'ye gerilerken, deniz aşırı satışlar yüzde 7,5 artışla 8 milyon 115 bin 638'e çıktı.

Deniz aşırı satışlar Kuzey Amerika'da yüzde 2,7 ve Asya'da yüzde 5,4 artış yakaladı.