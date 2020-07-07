Toyota'nın yeni COO'su İsmail Ergun oldu - Son Dakika

Toyota'nın yeni COO'su İsmail Ergun oldu

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ.'deki yeni yapılanma ile birlikte "Chief Operations Officer" (COO) görevine İsmail Ergun getirildi.

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ.'deki yeni yapılanma ile birlikte "Chief Operations Officer" (COO) görevine İsmail Ergun getirildi.

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Toyota açıklamasına göre, İsmail Ergun, Toyota bünyesindeki yeni göreviyle birlikte; Pazarlama, Satış, Satış Sonrası Hizmetler ve Bayi Yönetimi operasyonlarının idari, performans ve iş yönetimi kapsamındaki tüm operasyonlarından sorumlu olacak.

İsmail Ergun ayrıca Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ. Yönetim Kurulu Üyeliğini de sürdürmeye devam edecek.

Açıklamada verilen bilgilere göre, pazarlama, satış, satış sonrası ve bayi yönetimi alanında 30 yıldan fazla tecrübeye sahip olan İsmail Ergun, otomotiv sektöründeki kariyerine 1988 yılında Üretim Planlama ve Kontrol Mühendisi olarak başladı.

1990 yılından itibaren Satış Sonrası Bölge Müdürü olarak iş yaşamına Toyota'da devam eden Ergun, yaklaşık 8 yıl boyunca bu alandaki görevini sürdürdü.

Toyota bünyesinde; müşteri ilişkileri, pazarlama, CRM gibi farklı bölümlerin yönetiminde de aktif rol alan Ergun, 2008 yılında Bayi Yönetimi Direktörü olarak atandı ve bugüne kadar tüm bayi operasyonlarının yönetimini gerçekleştirdi.

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş.'deki yeni organizasyonel yapılanma ve atama ile birlikte; COO görevini üstlenen İsmail Ergun, Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Marmara Üniversitesi'nde MIS (Management Information Systems - Yönetim Bilişim Sistemleri) master programını da tamamlayan Ergun, evli ve bir kız çocuk babası.

Toyota Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 16:31 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Toyota'nın yeni COO'su İsmail Ergun oldu - Son Dakika Ekonomi
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