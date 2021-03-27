Toyota'nın yeni hafif ticarisi 'Proace City' lansman özel fiyatları ile alıcılarını bekliyor - Son Dakika

Dünyaca ünlü araç üreticisi Toyota'nın yeni hafif ticari aracı olan Proace City, lansman fiyatları ile Toyota Plaza Aksoy'da alıcılarını bekliyor.

Yeni Proace City'nin lansmana özel 199 bin 500 TL'den başlayan fiyatlarla alıcılarını beklediğini söyleyen Toyota Plaza Aksoy Satış Müdürü Alper Onay, "Toyota yeni Proace City ile kompakt hafif ticari segmentine "Toyota kalitesini" getiriyor. Türkiye'de Hilux ile hafif ticari araç pazarında uzun yıllardır farkını ortaya koyan Toyota, Proace City camlı van modelini de pazara sunarak segmentteki iddiasını daha da yukarıya taşıyor. Müşterilerin beklentilerini karşılayacak şekilde hem iş hem de özel amaçlı kullanılacak özellikler dikkate alınarak tasarlanan Proace City, Türkiye'de lansmana özel 199 bin 500 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Proace City'nin Dream, Flame X-Pack ve Passion X-Pack olmak üzere 3 farklı donanım seviyesi olduğunu ve giriş seviyesinden itibaren zengin donanımlar ile satışa sunulmaktadır. Sınıfında yalnızca Proace City'de bulunan yansıtmalı renkli gösterge ekranı, bütün versiyonlarda standart olarak sunulan akıllı telefon entegrasyonu, Flame X-Pack ve Passion X-Pack'te yine standart olarak bulunan panoramik cam tavan gibi üstün birçok özellik modelimizi ayrı bir yere konumlandırıyor" dedi.

Onay, ayrıca Proace City'nin segmentinde ilk olarak 5 yıl 150 bin kilometre garantisi olduğunu söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Proace City, segmentinde tek olarak 5 yıl 150 bin kilometre garanti kapsamında olması Toyota markasını ve Proace City'yi farklı kılıyor Yeni PROACE CITY, hem iş hem de özel amaçlı olarak kullanılacak şekilde tasarlandı. Pratik özelliklerinin yanı sıra yüksek konfor unsurlarıyla da öne çıkan Proace City sadece yük taşıyacak şekilde değil araç içerisindekilerin konforunu da odak noktasına alarak geliştirildi. Proace City, iki farklı dizel motor seçeneğiyle tercih edilebilecek yeni Proace City sınıfının lideri verimlilikle birlikte toplam kullanım maliyetinin düşük olması sağlanıyor. Düşük yakıt maliyetlerinin yanı sıra dizel motorlarda 1 yıl/15 bin kilometre bakım aralığı programlanıyor. Geniş araç severleri lansman fiyatlarıyla yeni Proace City'i görmeleri için, Toyota Plaza Aksoy'a bekliyoruz." - KAYSERİ