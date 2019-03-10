Toyota, otomobil satışlarında dünya lideri
1 saat önce
Toyota, geçen yıl en yakın rakibinden 1 milyon 300 binden daha fazla satış gerçekleştirerek "dünyanın en çok tercih edilen otomobil markası" oldu.
Toyota, geçen yıl en yakın rakibinden 1 milyon 300 binden daha fazla satış gerçekleştirerek "dünyanın en çok tercih edilen otomobil markası" oldu. Corolla, 2018'de de yine "dünyanın en çok tercih edilen binek otomobili" olmayı başardı.
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 04:55
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