Toyota, otomobil satışlarında dünya lideri

Toyota, geçen yıl en yakın rakibinden 1 milyon 300 binden daha fazla satış gerçekleştirerek "dünyanın en çok tercih edilen otomobil markası" oldu.

Toyota, geçen yıl en yakın rakibinden 1 milyon 300 binden daha fazla satış gerçekleştirerek "dünyanın en çok tercih edilen otomobil markası" oldu. Corolla, 2018'de de yine "dünyanın en çok tercih edilen binek otomobili" olmayı başardı.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi :

Kaza Sonrası Araçtan İnip Tartışan Kişilere Başka Bir Otomobil Çarptı: 3 Ölü, 5 Yaralı

Hurda Araçtan Kardeşi İçin "Üstü Açık Römork" Yaptı

Otomobilini Trenin Üzerinde Bırakıp Kaçtı!

Diriliş Ertuğrul'dan Büyük Başarı! İhracatı Arttırdı