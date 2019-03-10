Son Dakika Haberleri: Toyota, otomobil satışlarında dünya lideri

Toyota, otomobil satışlarında dünya lideri

1 saat önce

Toyota, geçen yıl en yakın rakibinden 1 milyon 300 binden daha fazla satış gerçekleştirerek "dünyanın en çok tercih edilen otomobil markası" oldu.

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Toyota, geçen yıl en yakın rakibinden 1 milyon 300 binden daha fazla satış gerçekleştirerek "dünyanın en çok tercih edilen otomobil markası" oldu. Corolla, 2018'de de yine "dünyanın en çok tercih edilen binek otomobili" olmayı başardı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 04:55 

Ekonomi
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