Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye 30.yılını kutluyor - Son Dakika

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye 30.yılını kutluyor

Kuruluşunun 30. yılını kutlayan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Amerikalı bağımsız araştırma şirketi JD Power tarafından Avrupa ve Afrika bölgesindeki en iyi fabrika seçilerek "Golden Plant" (Altın Fabrika) ödülüne layık görüldü.

Kuruluşunun 30. yılını kutlayan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Amerikalı bağımsız araştırma şirketi JD Power tarafından Avrupa ve Afrika bölgesindeki en iyi fabrika seçilerek "Golden Plant" (Altın Fabrika) ödülüne layık görüldü.

Dünya Sağlık Örgütü'nden tedirgin eden koronavirüs sözleri: Salgın hızlanıyor
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi! 5 ilçe alarm veriyor
Ablasını toprağa vermenin acısına dayanamayan emekli emniyet müdürü, aynı gün kalp krizinden vefat etti

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, 1990 yılında Toyota'nın ikinci Avrupa üretim tesisi olarak kurulan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye (TMMT) başarılarla dolu 30. yılını kutluyor.

1990 yılında kurulduktan sonra 1992 yılında temelleri atılan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, üretim faaliyetlerine 1994 yılında Sakarya'da başladı. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, faaliyetlerine başladığı ilk günden itibaren üretim ve ihracatta birçok rekor kırarak Türkiye ekonomisine katkı sağlamayı sürdürüyor.

5 bin 500 kişiye istihdam kapısı

Her yıl 150'yi aşkın ülkeye ihracat gerçekleştirerek 30 yıllık süreçte rekor üretim ve ihracat sayılarına ulaşan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, 5 bin 500 çalışanıyla da ülke istihdamına katkı sağlıyor. Sosyal sorumluluk projelerini ve çalışan sağlığını kurumsal bir değer olarak gören Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, gelecek yıllarda da hem üretim ve ihracat performansını arttırmak hem de topluma ve çalışanlarına katma değer sağlamaya devam etmeyi hedefliyor.

1990-2019 yılları arasında Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye üretim ve ihracat performansı ile göz dolduruyor. Şirketin, 30 yıllık süreçte toplam araç üretim adedi 2 milyon 603 bin 420 adet olurken ihraç ettiği araç adeti 2 milyon 173 bin 877 ve toplam ihracat geliri ise 33 milyar 439 milyon 638 bin 815 dolar olarak gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdürü ve Hst Yöneticisi (CEO) Toshihiko Kudo, "Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye olarak 30 yıldır otomotiv sektörünün öncü markaları arasında yer almanın ve uluslararası rekabette gücünü ortaya koymuş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kuruluşumuzdan bu yana bizimle birlikte olan ve hedeflerimizi gerçekleştirmemizi sağlayan tüm çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin emeklerini en içten dileklerimle takdir ediyorum." ifadelerini kullandı.

Toyota Otomotiv, Türkiye, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 12:09 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye 30.yılını kutluyor - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

16:03 ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu 15:47 Son dakika: Koronavirüsü küçümseyen Brezilya Devlet Başkanı'na koronavirüs bulaştı 14:33 61 yaşındaki Madonna, iç çamaşırsız pozunu paylaştı 13:41 38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı 13:26 Merkez, TL zorunlu karşılıklara uygulanan faizi düşürdü 12:49 Son Dakika: Rus Meclisi'nden TBMM'ye çağrı: Ayasofya'yı müze olarak koruyun 12:40 Hastaneden ambulans çalan genç: Ambulans şoförü olmak çocukluk hayalimdi 12:14 Gelibolu'da tarlaları yanan köylüler, oluşan manzara sonrasında büyük üzüntü yaşadı 11:55 Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi 11:06 Yeni evlenen arkadaşına şaka yapmak isteyen 4 arkadaş, sosyal mesafeye uymadığı için 3.600 lira ceza yedi 10:48 Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi 10:00 Kocası ve erkek kardeşi tarafından taşlanarak öldürüldü 09:28 Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp 08:57 Erzincan'da 95 ülkeye ihracatı yapılan vişnenin hasadı başladı 08:05 Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
Dünya Sağlık Örgütü'nden tedirgin eden koronavirüs sözleri: Salgın hızlanıyor
18:44
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi! 5 ilçe alarm veriyor
18:29
Ablasını toprağa vermenin acısına dayanamayan emekli emniyet müdürü, aynı gün kalp krizinden vefat etti
17:44
Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e "Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret" suçundan dava açıldı
17:38
Oğlunu öldüren baba, hakim karşısında çark etti: Korkutmak istedim
17:37
Çeviri hatası nedeniyle Athletic Bilbao'nun Real Madrid maçındaki penaltısı verilmedi
17:31
Son Dakika: TBMM Başkanlığı seçiminin ikinci turunda da sonuç çıkmadı
17:22
Ankara'da inanılmaz pozisyon kaçtı! Kaleci topu çizgiden çıkardı
17:06
Türkiye'nin günlerce konuştuğu yol verme cinayetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı
17:03
İstanbul Valiliği'nden sağanak uyarısı! 6 ilçede metrekareye 50 kilogram yağış bekleniyor
16:57
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2020 19:05:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye 30.yılını kutluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]