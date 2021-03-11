Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'de İş Güvenliği Ayı Kutlandı - Son Dakika

CARMEDYA.COM – Çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgi ve farkındalık sahibi olmasını amaçlayan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye (TMMT), Sakarya üretim tesislerinde kurum içi çalışanlarına yönelik iş sağlığı ve güvenliği etkinlikleri gerçekleştiriyor.

Bu ay kapsamında gerçekleşen etkinlikler vasıtası ile çalışanların bilgi sahibi olmalarının yanı sıra düzenlenen yarışma ve ödüller ile aktif rol almaları sağlanıyor.

Microsoft Teams uygulaması üzerinden çevrim içi olarak İl Afet Uzmanı Yasin Savaş tarafından "Afet Bilinci" semineri, Şehir İtfaiyesi Uzmanı Beytullah Temiz tarafından "Yangın Bilinci" semineri ve İl Halk Sağlığı Uzmanı Selin Tunalı Çokluk tarafından verilen "Covid-19 ile İlgili Merak Edilenler" gibi önemli konularda bilgi sahibi olan TMMT çalışanları, seminerler boyunca merak ettikleri soruları sorma fırsatı elde etti.

Düzenlenen iş güvenliği sloganı yarışmasında; çalışanlar tarafından toplamda 3104 adet slogan önerisi verildi. Belirlenen en iyi 4 slogan sahiplerine Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Şirket Kıdemli Başkan Yardımcısı Necdet Şentürk tarafından ödülleri takdim edildi.

2020 yılı içerisindeki kaza adetleri, yakın kaza ve iş güvenliği önerileri gibi birçok farklı iş güvenliği kriterleri dikkate alınarak yapılan değerlendirmeler neticesinde TMMT Gövde Fabrikası "En İyi İş Güvenliği Performansı Gösteren Fabrika" olarak seçildi. Gösterdikleri bu başarıdan dolayı, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Şirket Başkan Yardımcısı Levent Aydın tarafından Gövde Bölümü'ne "En İyi İş Güvenliği Performansı Gösteren Fabrika" plaketi takdim edildi

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye çalışanları, aldıkları eğitimler ve seminerler ile elde ettikleri deneyimleri ve bilgileri çalışma alanlarında da uygulamaya başladı.