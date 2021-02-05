Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'den lojistiğe çözüm önerisi: Tren yolu - Son Dakika

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'den lojistiğe çözüm önerisi: Tren yolu

05.02.2021 19:14
Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'den lojistiğe çözüm önerisi: Tren yolu, System.String[]

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, tren yolu lojistiği ile tedarik zincirine ekonomik, inovatif ve çevreci bir çözüm getiriyor.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, tren yolu lojistiği ile tedarik zincirine ekonomik, inovatif ve çevreci bir çözüm getiriyor.

Ürettiği araçların yaklaşık yüzde 90'ını dünyanın 150 farklı ülkesine ihraç eden Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, faaliyetlerini sürdürdüğü Sakarya fabrikasında üretilen araçları fabrikadan tırlarla limana ulaştırarak deniz yolu ile ihracatını gerçekleştiriyor. Potansiyel araç taşıması yılda yaklaşık 32 bin tır olup; gerçekleşen parça lojistiği ise 54 bin tır civarındadır. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, parça tedarik zinciri ithalatında tren yolunu daha efektif kullanabilmek adına çalışmalarını sürdürüyor.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Japonya'dan deniz yolu ile gelen araç parçalarını, DP World Yarımca ve Evyap Liman İşletmeleri ile gerçekleştirdiği iş birliği neticesinde; Yarımca'daki limanlardan tren yolunu kullanarak Arifiye İstasyonu'na ulaştırıyor. Araç parçaları, Arifiye İstasyonu'ndan haftada 60 konteyner olmak üzere tırlarla fabrikaya aktarılıyor. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, tren yolu lojistiği faaliyetlerine başladığından beri daha verimli ve çevreci bir şekilde lojistik faaliyetlerini gerçekleştiriyor.

Çevreye duyarlı yöntem ve teknolojilerle üretim faaliyetlerini sürdüren Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, aktif olarak kullanmaya başladığı tren yolu lojistiği ile Global Toyota 2050 Çevre Hedefleri doğrultusunda karbondioksit salınımını büyük ölçüde azaltarak çevreci lojistik anlayışına da katkı sağlıyor.

Tren yolu lojistiğinin Türkiye ekonomisine de önemli bir katkı sağlayacağını belirten Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdürü ve CEO'su Toshihiko Kudo, "Nispeten daha az kullandığımız tren yolu lojistiğini daha da verimli kullanabilmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Karayoluna göre çok daha çevre dostu bir taşımacılık yöntemi olan demiryolunun trafik yoğunluğunun azalması anlamında da önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Faaliyetlerimizi her daim genişletebilmek ve böylelikle Türkiye ekonomisine katkımızı arttırabilmek için araç ihracatı ve parça ithalatı konularında tren lojistiğini daha aktif kullanabilmek adına çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

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Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'den lojistiğe çözüm önerisi: Tren yolu - Son Dakika


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