Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'den yeni yatırım kararı - Son Dakika
Üye Girişi

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'den yeni yatırım kararı

16.10.2022 12:35
Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'den yeni yatırım kararı

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş (TMMT), Sakarya'da bulunan üretim tesislerinin modernizasyon yatırımı için 6.95 Milyar TL'lik yatırım teşvik belgesi aldı.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdürü ve CEO'su Erdoğan Şahin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Şirketimizin büyümesi; yüksek üretim kalitemizin, verimliliğimizin ve diğer birçok faaliyetlerimizin Toyota yönetimi tarafından takdir görmesinin bir sonucudur. Biz de tüm ekip arkadaşlarımızla 2023 yılında üzerimize düşen görevleri büyük bir özveri ile planladığımız çerçevede hayata geçireceğiz" dedi.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'den yeni yatırım kararı
Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdürü ve CEO'su Erdoğan Şahin

Erdoğan Şahin, "Toyota'nın sürekli gelişim yaklaşımının yansıması olan bu yatırım, güçlü üretim alt yapısı ile farklı beklentilere cevap verebilecek nitelikte araçlar üretmeye devam etmek için önemli bir adımdır. Söz konusu yatırım aynı zamanda, Toyota'nın küresel gücünün bir parçası olan Sakarya'daki üretim tesisimizin, global anlamda önemli aktörlerinden biri sayıldığını da teyit etmektedir" dedi.

Toyota'nın Avrupa'daki en yüksek üretim hacmine sahip fabrikası konumundaki Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye 2021 yılında, yüzde 90'ı 150'yi aşkın ülkeye ihraç edilen 230 bin araç üreterek ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlıyor. Bugüne kadar 3  milyon adetten fazla araç üretmiş olan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, halen 5 bin 500 çalışanı ile üretim faaliyetlerini sürdürüyor.

YORUMLAR
500
Aydın yerel haberi: Didim'deki turizmcilerle 2022 yaz dönemi masaya yatırıldı Aydın yerel haberi: Didim'deki turizmcilerle 2022 yaz dönemi masaya yatırıldı Son dakika haberleri... Emekliliğine 1 yıl kala madende hayatını kaybetti Son dakika haberleri... Emekliliğine 1 yıl kala madende hayatını kaybetti İŞ ARARKEN ŞAMPİYON OLDU İŞ ARARKEN ŞAMPİYON OLDU
Kaynak: Carmedya.com

Toyota Otomotiv, Türkiye, Otomobil, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'den yeni yatırım kararı - Son Dakika

Bu haber Carmedya.com tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Carmedya.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Carmedya.com kurumudur.

Son Dakika
16:38 Fenerbahçe'nin Ankaragücü mücadelesi kadrosunda 6 yıldız futbolcu olmayacak
16:15 Inter, sahasında Salernitana'yı 2-0 mağlup etti! Hakan Çalhanoğlu yaptığı asistle futbolseverlerin ağzını açık bıraktı
15:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
15:44 Futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Kayserispor'un saha görevlisinin yaptığı hareketle sinirden deliye döndü
15:44 Oyuncu Dağhan Külegeç nişanlandı
15:32 41 madencimizin yaşamını yitirdiği faciadan sonra stüdyoya kömür yığdılar
15:17 Plajda cansız bedeni bulunan kızın mektubu açıldı! Kağıtta adı geçen 2 kişi gözaltına alındı
14:21 İran'dan sonra Tunus'ta da halk sokağa döküldü! Polis şiddetinin durması için protesto düzenliyorlar
11:07 Kış aylarının favorisi ıhlamurun kilosu, gram altınla yarışıyor! Fiyatı 600 lirayı geçti
09:55 Sanatçı Selami Şahin'den maden şehitlerine yardım mesajı: Onlara yardım etmek ibadet gibi kutsaldır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2022 17:15:44. #1.12#
SON DAKİKA: Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'den yeni yatırım kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement