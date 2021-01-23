Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'ye "Yılın Üretici Devi" ödülü

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi bünyesinde gerçekleştirilen Mavi Elma Ödül Töreni kapsamında "Yılın Üretici Devi" ödülünün sahibi oldu.

Şirket açıklamasına göre, bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Mavi Elma Ödül Töreni'nde sektörün en büyük şirketleri, birçok farklı başlık altında ödüllendirildi. Çevrim içi olarak düzenlenen ödül töreninde, "Yılın Üretici Devi" ödülü, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Üretimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Levent Aydın'a takdim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Üretimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Levent Aydın, Türkiye'nin güzide üniversitelerinden biri olan İstanbul Üniversitesi'nin İşletme Kulübü tarafından verilen bu ödülü almanın son derece onur verici olduğunu belirterek, "Bu ödülü 5 bin 500 çalışanımız ve geçmişten bugüne bize hizmet eden ve bizi yetiştiren değerli eski yöneticilerimiz de dahil tüm Toyota camiası adına onur duyarak kabul ediyorum. Toyota olarak uygulamaya devam edeceğimiz temel değerlerimiz ile varlığımızı gelecek yıllarda da sürdürerek daha pek çok başarıya imza atacağız. Buna gönülden inanıyorum." ifadelerini kullandı.