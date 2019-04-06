Son Dakika Haberleri: Toyota, Patentli Hibrid Araç Teknolojisini Ücretsiz Paylaşacak

Toyota, Patentli Hibrid Araç Teknolojisini Ücretsiz Paylaşacak

46 dakika önce

Toyota Hibrid Teknolojisini Paylaşıyor Toyota, Patentli Hibrid Araç Teknolojisini Ücretsiz Paylaşacak.

Toyota, Patentli Hibrid Araç Teknolojisini Ücretsiz Paylaşacak, System.String[]
Toyota Hibrid Teknolojisini Paylaşıyor


Toyota, Patentli Hibrid Araç Teknolojisini Ücretsiz Paylaşacak.

Hibrid araç teknolojisinin lideri hiç şüphesiz Toyota ve şirket bu pazarın yüzde 80'nini elinde bulunduruyor. Bu uzmanlığını ise otomobil üreticileriyle ücretsiz paylaşmaya hazır. Yaklaşık 24 bin patenti diğer otomobil üreticileriyle ücretsiz paylaşacağını açıkladı.

23.740 patentin yaklaşık 20 yıllık bir hikayesi var. Bu patentler yakıt hücrelerini, elektrik motorlarını, güç kontrol ünitelerini (PCU), sistem kontrollerini, motor transakslarını ve şarj cihazlarını kapsıyor.

Toyota bu bilgileri hemen paylaşıyor ve 2030 yılına kadarda paylaşmaya devam edecek. Şirket ayrıca motorlarını, bataryalarını, PCU'larını, elektrikli kontrol ünitelerini ve diğer araç elektrifikasyon teknolojilerini güç motorlarında kullanan üreticilere ücrete dayalı teknik destek sağlayacağını da duyurdu.

Bu elbette otomobil endüstrisinin artık elektrikli otomobillere odaklandığı bir dönemde, hibrid teknolojisine özendirme girişimi olarakta yorumlamak mümkündür. Reuters haberine göre melez otomobillerin dünya çapında satılan araçların sadece yüzde 3'ünü kapsıyor. Tamamen elektrikli otomobiller ise EV'ler yani yüzde 1.5'ini oluşturuyor.

Toyota ise hibrid yakıt teknolojisinin elektrikli otomobillerde de kullanılabileceğini söylüyor. Tesla'da elektrikli otomobillerin kullanımını arttırmak için Supercharger patentlerini paylaştığında da pek talep olmamıştı.

Toyota

Reuters

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 03:09 Kaynak: Teknotalk.com

Reuters, Araç, Teknoloji
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