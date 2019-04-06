Toyota Hibrid Teknolojisini Paylaşıyor
Toyota, Patentli Hibrid Araç
Teknolojisini Ücretsiz Paylaşacak.
Hibrid araç teknolojisinin lideri hiç şüphesiz Toyota ve şirket bu pazarın yüzde 80'nini elinde bulunduruyor. Bu uzmanlığını ise otomobil üreticileriyle ücretsiz paylaşmaya hazır. Yaklaşık 24 bin patenti diğer otomobil üreticileriyle ücretsiz paylaşacağını açıkladı.
23.740 patentin yaklaşık 20 yıllık bir hikayesi var. Bu patentler yakıt hücrelerini, elektrik motorlarını, güç kontrol ünitelerini (PCU), sistem kontrollerini, motor transakslarını ve şarj cihazlarını kapsıyor.
Toyota bu bilgileri hemen paylaşıyor ve 2030 yılına kadarda paylaşmaya devam edecek. Şirket ayrıca motorlarını, bataryalarını, PCU'larını, elektrikli kontrol ünitelerini ve diğer araç elektrifikasyon teknolojilerini güç motorlarında kullanan üreticilere ücrete dayalı teknik destek sağlayacağını da duyurdu.
Bu elbette otomobil endüstrisinin artık elektrikli otomobillere odaklandığı bir dönemde, hibrid teknolojisine özendirme girişimi olarakta yorumlamak mümkündür. Reuters
haberine göre melez otomobillerin dünya çapında satılan araçların sadece yüzde 3'ünü kapsıyor. Tamamen elektrikli otomobiller ise EV'ler yani yüzde 1.5'ini oluşturuyor.
Toyota ise hibrid yakıt teknolojisinin elektrikli otomobillerde de kullanılabileceğini söylüyor. Tesla
'da elektrikli otomobillerin kullanımını arttırmak için Supercharger patentlerini paylaştığında da pek talep olmamıştı.
Toyota
Reuters