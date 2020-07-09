Toyota Plaza Bakırcılar'a Avrupa'dan ikinci kez "Ichiban" ödülü - Son Dakika

Toyota Plaza Bakırcılar'a Avrupa'dan ikinci kez "Ichiban" ödülü

Toyota'nın Antalya yetkili satıcı ve servisi Toyota Plaza Bakırcılar, "Ichiban" Avrupa Müşteri Memnuniyeti Ödülleri 2020 kapsamında satış ve satış sonrası müşteri memnuniyetindeki başarısıyla bu ödülü üst üste ikinci kez almaya hak kazandı.

Toyota'nın Antalya yetkili satıcı ve servisi Toyota Plaza Bakırcılar, "Ichiban" Avrupa Müşteri Memnuniyeti Ödülleri 2020 kapsamında satış ve satış sonrası müşteri memnuniyetindeki başarısıyla bu ödülü üst üste ikinci kez almaya hak kazandı.

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül Kasımpaşa maçında sakatlandı
BDDK'dan vatandaşa çifte kredi kartı müjdesi! Limit yükseldi, kartlar borcundan dolayı yıl sonuna kadar kapatılmayacak
İkinci yarı golle başladı! Yıldız futbolcu ağları sarsmayı başardı


Toyota açıklamasına göre, Toyota'nın her yıl düzenlediği "Ichiban" Avrupa Müşteri Memnuniyeti Ödülleri'nin 2020 yılı kazananları belli oldu.


Bu yıl pandemi nedeniyle ilk kez dijital olarak yapılan ödül töreni için Avrupa'da bayiler, Toyota'nın Brüksel'de bulunan Avrupa merkezine bağlandı. Düzenlenen törende satış ve satış sonrası hizmetlerdeki müşteri memnuniyetinde gösterdiği performans ile Türkiye'den Antalya Toyota Plaza Bakırcılar, "Ichiban" büyük ödülünü üst üste ikinci kez almaya hak kazandı.


2007 yılından bu yana geleneksel olarak düzenlenen "Ichiban Ödülleri" kapsamında Antalya Toyota Plaza Bakırcılar, Toyota'nın Avrupa bölgesindeki 2 bin 500'den fazla yetkili satıcısının performanslarının değerlendirildiği zorlu kriterleri aşmayı başararak ödüle layık görülen 45 bayi arasındaki yerini yine aldı.


Açıklamada online törendeki konuşmasına yer verilen Toyota Avrupa Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Dr Johan van Zyl, tüm bayileri başarıları için takdir ederken, müşteriyi dinlemenin önemine değindi ve her müşterinin Toyota markası ile eşsiz bir deneyim yaşamasının önemini aktardı.


Toyota Avrupa Satış Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Başkan Yardımcısı Didier Gambart da insanlar için yaşam boyu müşteri deneyimi oluşturduklarını belirterek, "Bayilerimizde müşterilerimizle kurduğumuz insan faktörü temeline dayanan ilişkimizin taklit edilmesi imkansız. Başkaları tarafından kopyalanamayacak bu ilişki müşterilerimize her zaman hatırlanacak bir deneyim yaşatacak." ifadelerini kullandı.


Verilen bilgiye göre, ödüllere adını veren ve Japonca "Birinci" anlamına gelen "Ichiban", Toyota'nın müşteri memnuniyeti sloganı olan ve "Önce Müşteri" anlamına gelen Japonca "Okyakusama Ichiban" cümlesinden alındı.

Brüksel, Antalya, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 15:23 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Toyota Plaza Bakırcılar'a Avrupa'dan ikinci kez 'Ichiban' ödülü - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

17:56 Adnan Oktar maske takmadığı için duruşma salonundan çıkarıldı 17:54 Sakarya'daki patlamada şehitlerin kimlikleri belli oldu! Üç ile şehit ateşi düştü 17:51 Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak 17:39 Semiha Yıldırım hakkında çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Levent Özeren'e tepki yağıyor 17:03 İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı 16:40 Bursa'da müezzini ecel camide yakaladı 16:01 Aileleriyle birlikte gittikleri piknikte kaybolan 2 kişiden günlerdir haber alınamıyor 15:03 13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü 14:17 Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı 13:01 Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı 10:25 Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada 09:26 Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı 08:20 Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi 07:54 Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak 07:47 Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
BDDK'dan vatandaşa çifte kredi kartı müjdesi! Limit yükseldi, kartlar borcundan dolayı yıl sonuna kadar kapatılmayacak
21:41
İkinci yarı golle başladı! Yıldız futbolcu ağları sarsmayı başardı
20:19
PFDK, Galatasaraylı Sofiane Feghouli'ye 2 maç ceza verdi
20:05
Son Dakika: Türkiye'de 9 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1024 yeni vaka tespit edildi
20:03
Pencereden dışarıyı izleyen küçük Eflin, kör kurşunun kurbanı oldu
19:56
Cinsel tacizle suçlanan Seul Belediye Başkanı ölü bulundu
19:46
Kıbrıs'ta Rum Kesimi'nden ağır tahrik: Sınırlara ağır silahlı mevziler yerleştirdiler
19:44
Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'in terzisinin dramı yürek dağladı
19:18
Ankaralı iş insanı Ertem Gürsol, Elazığ'da otel odasında ölü bulundu
18:02
Düğüne giden davetliler oynadı, cezayı düğün sahibi ödedi
17:57
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2020 22:14:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Toyota Plaza Bakırcılar'a Avrupa'dan ikinci kez "Ichiban" ödülü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]