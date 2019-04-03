Son Dakika Haberleri: Toyota, Proace City'yi Tanıtacak

Toyota, Proace City'yi Tanıtacak

1 saat önce

Toyota Proace City, 30 Nisan'da İngiltere'nin Birmingham kentindeki 2019 Ticari Araç Fuarı'nda ilk kez tanıtılacak.

Toyota, Proace City'yi Tanıtacak, System.String[]
Toyota Proace City, 30 Nisan'da İngiltere'nin Birmingham kentindeki 2019 Ticari Araç Fuarı'nda ilk kez tanıtılacak.

Toyota'dan yapılan yazılı açıklamaya göre şirket, Avrupa'nın hafif ticari araç segmentine "Proace City" ile iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor.

İngiltere'nin Birmingham kentinde 30 Nisan'da düzenlenecek "2019 Ticari Araç Fuarı"nda tanıtılacak "Proace City" ile Toyota'nın hafif ticari araç ürün gamındaki çeşitlili artırması ve sınıfının en iddialı modellerinden biri olması hedefleniyor.

Avrupa hafif ticari araç pazarında Proace minibüs ve Hilux Pick-up modelleriyle yer alan Toyota, Proace City ile de pazardaki toplam varlığını güçlendirmek istiyor.

Verilen bilgiye göre Proace City, markanın hafif ticari ürün gamında yaklaşık yüzde 35'lik paya sahip olacak ve Toyota'nın daha önce Proace modelinde olduğu gibi PSA Grubu ile yaptığı iş birliğinin bir sonucu olarak yollara çıkacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 05:30 Kaynak: AA

İngiltere, Ekonomi
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