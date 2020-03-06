RAV4 Hybrid Passion X-Sport tüm Türkiye'deki Toyota Plazalarda görücüye çıktı.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, inci beyazı dış renk ve metalik siyah renkli tavan ile satışa sunulacak olan RAV4 Hybrid Passion X-Sport, metalik siyah boyalı arka tampon, yan koruma plastikleri, çamurluklar ve 18 inç alüminyum alaşımlı parlak siyah jantlar ile karakteristik bir görünüme sahip. Gövde rengi kapı kolları, metalik siyah ön tampon ve sis farı çerçevesi ile dış görünüm tamamlarken, RAV4 Hybrid Passion X-Sport'un iç mekanı da siyah spor deri döşeme ve siyah iç tavan ile dikkat çekiyor. İç tasarımda ayrıca 7 inç dokunmatik multimedya ekranı ve direksiyonun arkasında 7 inç TFT çoklu bilgi ekranı da yer alıyor. Bununla birlikte 8 inç dokunmatik ekran, akıllı giriş özelliği ile birlikte akıllı telefonlar için kablosuz şarj ünitesi de bulunuyor.

4.4 lt/100 km ortalama yakıt tüketimine ve 101 g/km CO2 emisyonuna sahip olarak ön plana çıkan RAV4 Hybrid Passion X-Sport, Toyota'nın yeni geliştirilen akıllı dört çeker sürüş teknolojisini de barındırıyor. Mekanik AWD sistemlerine göre daha hafif ve kompakt olan elektrikli AWD-i sistemi şehir içinde daha iyi yakıt ekonomisi sunarken, yüksek hızda daha sessiz sürüş ve kaygan koşullarda daha iyi çekiş sağlıyor.

RAV4 Hybrid Passion X-Sport, 442 bin 750 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.